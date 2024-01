„Ezzel annyiban nincs is baj, hogy a Balkán gazdaságilag és politikailag valóban fontos Európának, különösen Magyarországnak. Megtanulhattuk: Európa belső békéjének a Balkán nyugalma az egyik záloga. A baj ott kezdődik, hogy Orbán inkább balhét kever a Balkánon, a törékeny szerkezetű Bosznia-Hercegovinában is gyufával rohangál a benzineskanna körül, az elszakadással fenyegető, békebontó, szeparatista Dodikot támogatva. Vagyis Balkán-politikája nagyon is szelektív: azokat a derék nacionalista, tekin­télyelvű diktátorpalántákat (egy balkáni politikus szavaival »kispályás orbánokat«) öleli keblére, akik Put­yin barátai és a keresztény gyökereit úgymond elvesztő Unió kritikusai. A Der Standard szerint »egyesíti a Putyin-barát erőket a Nyugat-Balkánon«, »kiterjeszti csápjait az egyívású autokraták felé«.

Ezért nem drága semmilyen blama, semmilyen kompromittáló haverság. Nem volt elég Szíjjártó Barátság-érdemérme, Orbán most kapta meg Dodiktól azt a kitüntetést, amit tavaly Putyin, előtte meg öt elítélt háborús bűnös, így Radovan Karadzic és a Balkán mészárosának nevezett Ratko Mladic is megkapott. Hogy miniszterelnökünk örömmel fogadja a megtiszteltetést, azt Dodik azon az ünnepségen jelentette be, amelyet a 100 000 halottat hozó háborút elindító eseménynek, a boszniai szerb köztársaság egyoldalú kikiáltásának évfordulóján rendeztek. Nem is vett rajta részt más külföldi vendég, mint az orosz nagykövet, na meg Putyin hírhedett motoros bandája, az »Éjszakai Farkasok«.

Dodik, a jó barát, az egykori csetnik köszöntéssel üdvözölte a felvonulókat. Hogy a zavaros történelmi szerepet betöltő csetnikek nem éppen magyarbarátságukról voltak híresek? Miért, Orbánék másik cimborája, Fico talán igen?

Kit érdekel! Az új Barátok közt castingján nem az ország barátait keresik, hanem Orbán barátait. Úgy tűnik, elég szép gázsit ígérnek nekik.”

