„Aki kiüresedik, másoknak sem tud adni” – az Anyahotel-trilógia szerzője a Mandinernek

„Az Anyahotel ötlete a Covid-időszakában született meg, mikor megállt a világ, és jómagam is hetekig otthon voltam a családommal összezárva. Sokszor néztem a teraszomról a narancssárga színben elém magasodó Naszály-hegyet, és megfogalmazódott bennem a vágy, hogy de jó is lenne kint lenni, a természetben, egyedül. Ebben az időszakban is sokszor beleült a kislányom az ölembe, és azt mondogatta, hogy én vagyok az anyafotel, erre kijavítottam, hogy nem anyafotel, hanem anyahotel, mert rajtam laktok. Így lett az évek során trilógiává bővülő bűnügyi regénysorozatom címe Anyahotel, amely négy nő találkozását dolgozza fel, akik véletlenül elkövetnek egy gyilkosságot, amely az egész későbbi sorsukat meghatározza, és szövetségbe kényszeríti őket” – idézte fel a kezdeteket Törteli Eszter író.

„A regényeimnek két nagy üzenete van: mindenkinek kell egy mentsvár. Továbbá egy olyan hely, ahol kiadhatja magából azt, amit a hétköznapokban nem illik kimondani.

Azt, hogy elegem van a hajtásból, a terhekből, és hogy ennyiféle szerepben meg kell felelni”

– sorolta.

Meg kell tanulnunk: nem önzőség, ha önmagunkat helyezzük az előtérbe

„A műveimben is feltűnik egy olyan, a külvilágtól már-már elzárt hotel, ahova a nők azért vonulnak el, hogy kicsit kiszálljanak a mindennapi mókuskerékből. Hiszen

egy nőnek több szerepben is helyt kell állnia. Legyen szó a családról, a munkahelyről vagy a párkapcsolatról.

Ez hosszútávon nagyon megterhelő tud lenni. Ezt a való életben is megvalósítottam a Börzsönyben, Királyréten. Itt az Anyatáborokba jelentkező nők, anyák sorstársakra tudnak találni. Interaktív foglalkozásokon és kis csoportokban dolgozunk olyan problémákkal, mint a családi vagy munkahelyi konfliktusok. De kiemelt fókuszt kap a nőiesség, a nőiesség megélésének kérdése is vagy a mérgező kapcsolatok kezelése, lezárása. A fakultatív programok sorában pedig megtalálható a meditáció, az énidő fontosságának hangsúlyozása” – ismertette a life coachként is tevékenykedő író.

Az írónő megjegyezte, hogy az elvonulások után volt arra is példa, hogy az egyik résztvevő férje felhívta telefonon, és megkérdezte tőle, hogy mit csinált a feleségével, mert „olyan, mint akit kicseréltek”. „Tény, hogy

sokan itt döbbenek rá, hogy már annyira belegabalyodtak a saját problémáikba, hogy nem láttak ki belőle.

Aztán megismerték egy-egy bántalmazott nő történetét, és más színben kezdték el látni az életüket.”

„Itt kapcsolatokat és közösségeket is építünk. Nőként amúgy is sokszor azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, nem kapnuk támogatást. Ha egy nő kimondja, hogy nem bírja el a rá nehezedő nyomást, rengetegszer megkapja, hogy ne panaszkodjon vagy azt, hogy »egy asszony köténye mindent eltakar«. Pedig

mindenkinek szüksége van a feltöltődésre, az öngondoskodásra: aki kiüresedik, az másoknak sem tud adni.

Sokan ugyanakkor elfeledkeznek az énidő fontosságáról, ez pedig kihat a kapcsolataikra is. Az anyatáboros elvonulásokon azt tanítom meg a nőknek, hogy ezt a kiüresedést, kiégést miként előzzék meg. Azt is meg kell tanulnunk, hogy nem önzőség, ha önmagunkat helyezzük az előtérbe” – húzta alá.

A közösségi médiában megjelenő tartalmak nem feltétlen járulnak hozzá az egészséges énképhez

A life coach azzal folytatta, hogy le kell szoknunk arról is, hogy magunkat másokhoz hasonlítsuk, mindenkinek meg akarjunk felelni. „A közösségi média nagyban hozzájárul ehhez a jelenséghez.

Az ott megjelenő tartalmak nem feltétlen járulnak hozzá az egészséges énkép kialakulásához.

Mindenki a legjobb arcát és oldalát igyekszik ezeken az oldalakon mutatni”.

Törteli Eszter kitért arra is, hogy a túlzásba vitt „kütyühasználat” sem építi a családi- vagy társas kapcsolatokat. „Ha már a családi ebéd vagy vacsora ideje alatt sem tudjuk azzal megtisztelni a másikat, hogy letesszük a telefonunkat, és figyelünk a másikra, az előbb-utóbb az egymástól való elidegenedéshez vezethet. S ha ezen nem változtatunk, akkor idővel emiatt a családok is széthullhatnak” – jegyezte meg.

Törteli Eszter, az Anyahotel-trilógia szerzője, coach. Fotó: Törteli Eszter Facebook-oldala

„Nem könnyű kikeveredni egy nárcisztikus hálójából”

Mint kiderült, az írónő nemcsak az elvonulások vagy a személyes találkozók során nyújt segítséget a bántalmazott nőknek. Egy barátjával Szokolyán Két szív címen működtet egy krízislakást, ahol pár napig olyan kisgyermekes nők és férfiak húzhatják meg magukat, akiket odahaza bántalmaz a párjuk vagy olyan helyzetbe kerültek télvíz idején, hogy nem tudnak fűteni. „Meglepő, de egyre több olyan férfival is találkozom, aki egyedül vagy a gyermekével menekül el egy olyan kapcsolatból, ahol fizikálisan bántalmazta a párja. Sőt a coach praxisomban is

egyre több a férfikliens, akik azért kérnek segítséget, mert összesodorta az élet őket egy érzelmi bántalmazóval”

– fűzte hozzá.

Itt megemlítette, hogy a Tiktok-csatornáján igyekszik napi rendszerességgel jelentkezni olyan videókkal, melyekben kifejti, hogy

miként lehet felismerni egy bántalmazó kapcsolatot, illetve azt, hogy ezekből milyen kiutak vannak.

„Egy nárcisztikus hálójából sokszor nem könnyű kikeveredni. Ha valaki huzamosabb ideig egy ilyen kapcsolatban él benne, akkor lenullázódhat az önbizalma. Az esetek többségében segítséget sem mer kérni a környezetétől. A szabadulás után pedig nem ritka, hogy újra kell magát teljesen építenie. Ezekhez igyekszem tanácsokat és bevált módszereket adni. Magam is voltam mélyponton, tisztában vagyok vele, hogy mennyit jelent ilyen helyzetekben a támogatás, az odafordulás. Jelenleg épp dolgozok egy regényen, a Lélekgyilkosokon, amely minden részletében bemutatja majd egy nárcisztikus kapcsolat dinamikáját” – hangsúlyozta.

Ne bagatellizáljuk el a csúfolódásokat, hiszen tragédiához is vezethetnek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, rövid időn belül két tinédzser is véget vetett az életének 2023 novemberében. Egy 16 éves sümegi tinédzser, Pisti vonat elé ugrott, mert a feltevések szerint nem bírta tovább elviselni, hogy a súlya miatt iskolatársai zaklatják, gúnyolják az iskolában. Egy 15 éves vaskúti lány pedig szerelmi bánat miatt akasztotta fel magát. Mindkét eset megrázta a közvéleményt.