„A trükk lényege, hogy az utazás végén egy nullával többet ütnek be a terminálba, így lesz egy 4 ezer forintos utazásból egy pillanat alatt 40 ezres.

Három felvetés ennek kapcsán:

1. Ideje lenne a bankkártya-terminállal integrált digitális taxiórák bevezetésének. Számos nagyváros alkalmazza ezeket, így a sofőr nem tud más összeget beírni, mint amit a taxaméter mér. Ehhez országos mérésügyi és fővárosi rendeletek módosítása is szükséges lenne.

2. Bátorítani kellene a megbízható, minősített fuvarszervezők applikációin keresztül történő árazást. A hatósági fix árat 11 éve az utcán leintett taxik teljesen kiszámíthatatlan és az utasok számára átláthatatlan árazási gyakorlata miatt vezettük be. Az azóta eltelt időben az utasok zöme applikáción rendel autót. Miért is ne engedhetnénk meg az amúgy is szigorúan ellenőrzött nagy fuvarszervezőknek, hogy előre megadott célpontra előre fix árajánlatot tegyenek, amit ha az utas elfogad, a szolgáltatót ez utána köti? Ezzel a mai fix árakhoz képest egy korlátozott mértékű árazási rugalmasság is elérhető lenne az applikáción rendelt taxiknál. Ez lehetővé tenné, hogy a csúcsidőszakokban is nagyobb eséllyel legyen elérhető taxi és azt is, hogy kis forgalmú időszakokban olcsóbb legyen a taxizás.

3. Még 2022-ben csináltunk egy új állami taxirendeletet, mely lehetővé teszi, hogy a szabálytalan taxisokat könnyebb legyen elkapni és szigorúbb eszközökkel lehessen megakadályozni a visszatérésüket egy másik autóval. Ugyanakkor a megfelelő és kiterjedt ellenőrzés nélkül ezek a szabályok nem elegendőek önmagukban. A BKK és a kormányhivatal taxiellenőrzési kapacitásai minimálisak, ezt bővíteni kellene.”

Fotó: Mehmet Yilmaz/Anadolu via AFP