A január tényleg a válások hónapja? – Utánajártunk!

Míg sokan újévi fogadalmakat tesznek szilveszter éjjelén vagy január első napjaiban, addig mások januárban az edzőterem helyett a válóperes ügyvédek ajtaján kopogtatnak. Évek óta megfigyelhető ugyanis, hogy sok pár az év elején dönt úgy, hogy inkább külön utakon folytatja – írta meg az extratv.com.

Ügyvéd: két fő oka van a januári válási dömpingnek

A lap Randall Kesslert, a Kessler & Solomiany iroda családjogi ügyvédjét is idézte, aki szerint két fő oka van a januári válási dömpingnek.

Sokan kényelmetlennek érzik, hogy az ünnepek előtt vagy az alatt mondják ki a társuknak, hogy vége, ezért várják meg az új év kezdetét.

A másik gyakori ok az, hogy egyesek arra használják az ünnepi időszakot, hogy megfigyeljék, hogy érzik magukat a kapcsolatukban, majd rájönnek, hogy az ünnep ide vagy oda, boldogtalanok, és nem akarják a következő karácsonyt már a házastársuk mellett tölteni” – magyarázta az ügyvéd.

Felmerül a kérdés, hogyha ennyire magas a januári válások száma, érdemes-e várni egy jobb időpontra egy boldogtalan házasságban. A családjogi ügyvéd szerint nem. „Nincsenek előnyös vagy kevésbé előnyös időpontok a válókeresetet benyújtására.

A válás megfelelő időpontja az, amikor a felek teljesen biztosak abban, hogy ez a kapcsolat nem fog tovább működni.

Valamint az is egyértelmű lesz számukra, hogy jobban járnak, ha külön folytatják” – hangsúlyozta Kessler.

Majd azt is megjegyezte, hogy csak néhány kivételes helyzetben érdemes eltolni ennek a procedúrának a megkezdését. Példaként a gyermekek felügyeleti jogának az elrendezését hozta fel. De kitért arra a körülményre is, ha a szülők úgy vélik, hogy több időt vesz igénybe a gyerekek felkészítése erre a változásra. De nyomós ok lehet az is, ha a férj vagy a feleség épp egy súlyos betegségből lábadozik – tette hozzá.

Kessler gondolatait azzal zárta, ha valaki mindenképp a válás mellett dönt, akkor mindenképp nagy körültekintéssel válasszon ügyvédet. „Érdemes körbekérdezni a barátok, ismerősök, de legfőképp a jogi területen jártasak körében, hogy kit ajánlanak. Hiszen ebben a folyamatban nem mindegy, hogy ki kísér végig minket” – fogalmazott.

Ha még nincs minden veszve

Azonban ha mégsem vagyunk száz százalékig biztosak abban, hogy véget akarunk vetni a kapcsolatunknak, akadnak olyan „fortélyok”, amelyekkel megmenthetjük a házasságunkat. Még a szakadék széléről is.

A témában már számos könyv született. Ezek egyike Amy Morin bestseller-szerző és pszichoterapeuta „13 dolog, amit a mentálisan erős párok nem tesznek” című kötete. Az írás szeirnt, ha megfogadjuk a megfogalmazott tanácsokat, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a kapcsolatunk túléli nemcsak a 2024-es évet, de vélhetően a többit is. De mik ezek a tanácsok? Mutatunk néhányat!

Ne söpörjük a szőnyeg alá a problémákat!

Egy nemrég közölt felmérés szerint

az emberek 47 százaléka azért nem hozza szóba a problémáit, mert attól fél, hogy ezzel csak ront a helyzeten.

Morin ugyanakkor azt tanácsolja a pároknak, hogy határozzák meg a problémájut, és készítsenek tervet arra vonatkozóan, hogy miként kerekednek azon felül.

Ne legyenek egymás előtt titkaink!

A kutatásban megkérdezettek negyven százaléka úgy véli, hogy a partnere titkolózik.

Az egészséges kapcsolatok a bizalomra épülnek. Elég egyetlen titok ahhoz, hogy ez megromoljon”

– hagsúlyozza a terapeuta.

Húzzuk meg a határokat!

A párok 34 százaléka nem ért egyet azzal, hogy milyen szabályokat és határokat kellene felállítaniuk a tágabb családdal szemben. Pedig fel kell tenni a kérdést, hogy mik az egészségesek keretek a kapcsolaton belül, és azon kívül. Továbbá azt is érdemes felülvizsgálni, hogy a meglévő szabályok, határok mennyire merekevek vagy lazák.

Semmiképp se váljunk mártírrá!

Bár a megkérdezettek 47 százaléka neheztel amiatt a sok munka és áldozat miatt, amit a kapcsolatért hoz, mégsem teszi ezt szóvá, nem mer segítséget kérni. Ha rendszeresen oda lyukadunk ki, hogy hogy azért nem kérünk segítséget, mert az él bennünk, hogy úgy sem kapunk, érdemes változtatni a hozzáállásunkon. Érdemes azt ismételgetnünk magunkban, hogy az emberek néha segítenek, főleg, ha én kérem.

Ne használjuk fegyverként az érzelmeket!

A szakértő szerint a párkapcsolatban élők 37 százaléka úgy gondolja, hogy partnere manipulációs taktikaként használja az érzelmeket, például a dühöt vagy a szomorúságot. „Hozzunk létre érzelmi szabályokat az otthonunkban. Például, hogy szabad-e ajtót csapkodni, ha dühösek vagyunk.

Fontos, hogy felelősséget vállaljunk a saját érzéseinkért, ugyanakkor a partnerünknek is engedjük, hogy felelősséget vállaljon az övéiért”

– tanácsolta Amy Morin.

Ne akarjuk megváltoztatni a másikat!

A férfiak és a nők 36 százaléka azt mondja, hogy a párja megpróbálja helyrehozni azokat a dolgokat, amelyek nem tetszenek neki. E téren a terapeuta azt javasolja, hogy a partnerünkkel kapcsolatos aggodalmakat szeretetteljes, asszertív módon kommunikáljuk, és semmiképp se koncentráljuk arra, hogy erővel „megjavítsuk” a másikat.

