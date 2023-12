„Ez a csúcsmű a jó és a rossz örök harcát mutatja be. Van a Brüsszel nevű Lucifer, aki színről színre bűnbe csábítja az olvasót, ám a katasztrófa bizton elkerülhető, mert a legváratlanabb pillanatban, de mindig időben ott terem a legkisebb testvér, a makulátlan – semmi homoszex –, és megvéd mindenkit, mint Timur és csapata – azt is, aki akarja, azt is, aki még nem ismerte fel, mi a jó neki.

A Szerző nagykorúnak tekinti a közönséget, mert minduntalan, azaz tizenegyszer kérdezi meg tőle: Ön mit gondol erről?

Nem tegezi le, mint holmi IKEA, hanem tisztelettel önözi. Intellektuális segítséget is nyújt a népnek, sőt, szabad választási lehetőséget kínál fel: pontosan kettőből kell beikszelni a helyes feleletet. Vagy ezt gondolod, vagy azt. Ennél több variáció már tapintatlanság lenne, még ha bátran feltételezhetjük is, a válaszadásra jogosultak tisztában vannak minden szó jelentésével, amelyek közül a szuverenitás, az extraprofit az ő adójával, a migránsgettó, a génmódosítás minden átlagos család konyhájában nap mint nap terítékre kerül vacsora közben.

Az alkotás 11 fejezetes, de tartalmaz egy szimfóniát is, mert Ukrajna 4 tételben üti fel a fejét. Oroszország ezúttal nem szerepel, valószínűleg kerüli a feltűnést.

Ezekben a nehéz időkben, amikor infláció sújtja hazánkat az elhibázott brüsszeli szankciók következtében, a szép kivitelezés mellett ügyeltek a tervezők a rájuk oly jellemző takarékosságra is, ezért kétoldalas nyomtatás mellett döntöttek. Nem sikerült a szabványos A4 formátumba beszorítani a szöveget, merő tapintatból, nehogy a túl apró betűk elolvasása idősebb honfitársaink számára nehézséget okozzanak.

A postaköltség redukálása érdekében egyazon borítékban levél érkezett a miniszterelnöktől is.

Ebben ugyan van egy sikertelen hadakozás az egyes és a többes szám használatával – »Brüsszel most újabb veszélyes tervekkel állt elő. Korlátozni akarják hazánk szuverenitását, stb.«, ám ezt a kis malőrt szépen kompenzálja Gyurcsány nevének az említése, továbbá a káoszé, ami a világban ma van.

Van még egy lap az envelopban, amelyiken kéri Magyarország Kormánya, hogy maradjunk kapcsolatban. Itt azonban nem kínál föl alternatív megoldást…”

***