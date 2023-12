Távozik a pártpolitikából az újságíróból lett momentumos, Kele János

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nagy a mozgás a Momentum Mozgalom háza táján. Szerdán Gelencsér Ferenc, a párt eddigi vezetője jelentette be, hogy lemond elnöki pozíciójáról, és visszaadja az irányítást Donáth Anna kezébe.

Ezzel szinte egy időben a párt másik fontos embere, Kele János is arról írt közösségi oldalán, hogy

a Momentum Mozgalomban vállalt elnökségi tagi megbízatása január végén megszűnik.

Nincs benne tüske

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a közgazdász és sportszakírót a párt nem jelöli választott politikai pozícióra a soron következő választások egyikén sem. Nemrég pedig arra is fény derült, hogy „a kampányidőszaknak új vezetőséggel vág neki a Momentum”. Így Kele

párt- és frontpolitikai szerepvállalása is véget ért.

„Tüske, szilánk nincs bennem, annál is inkább mert párt- és politikai funkcióktól teljesen függetlenül maradok, maradhatok az, aki mindig is voltam: öntudatos, büszke, a közös ügyeink iránt érzékeny, tenni vágyó, liberális magyar polgár” – zárta gondolatait Kele János, aki korábban a 24.hu sportújságírója, és rövid ideig a Partizán You Tube-csatorna munkatársa is volt.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinthetik meg:

