Szijjártó továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne kelljen ezt a díjat visszavenni tőle

2023-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szörényi Levente, a hazai rockzene egyik megalapítója, az Illés együttes zeneszerzője, énekes-gitárosa vehette át a Vasvári-díjat.

A 2011. november 2-án alakult Vasvári Pál Polgári Egyesület 2014-ben alapította a Vasvári-díjat, melyet olyan személyek részére ítél oda, akik sokat tettek az Egyesület céljainak eléréséért, Vasvári Pál életének megismertetéséért, a nemzetért, illetve a határon túli magyarsággal való kapcsolatok ápolásáért.

Vasvári Pál az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kevésbé ismert ifja. Csakhogy Vasvári Pál volt a pesti forradalom egyik legmarkánsabb résztvevője volt. Majd egy évvel a március 15-i események után Debrecenbe utazott, ahol megkezdte a „Rákóczi-csapat” szervezését, amelynek parancsnoka lett. Szabadcsapatával az Erdélyi Érchegységben ügyködő román népfelkelők ellen küzdött, eleinte sikerrel, de a még csak 22 esztendős Vasvári maga is elesett a döntő csatában, amelyet 1849. július 6-án vívtak a Kolozs megyei Havasnagyfalu mellett.

Több neves közéleti személyiség, politikus részesült már korábban a Vasvári-díjban. Például a nemrég elhunyt Bajkai István országgyűlési képviselő, Dévai Nagy Kamilla énekművész, Kásler Miklós korábbi tárcavezető, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, de e kitüntetést vehette át Beke István és Szőcs Zoltán is, akiket a székelyföldi terrorvád miatt, politikai okokból, a sokak által koncepciós pernek tartott eljárás nyomán öt-öt év börtönbüntetésre ítélték, majd szabadlábra helyezték őket.

Ünnepély a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében

Így adták át a Vasvári-díjat

Idén december 15-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban adták át a Vasvári-díjakat. Szijjártó Péter a határon inneni s túli magyarságért végzett fáradhatatlan munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért, Magyarország érdekeinek képviseletében és a nemzeti öntudat erősítéséért kapta ezt az elismerést; Szörényi Levente a határon inneni s túli magyarságért végzett fáradhatatlan munkájáért, művészeti tevékenységéért és a nemzeti eszme ápolásáért.

A Vasvári-díjakat Bauer Ferenc és Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökei adták át. Az ünnepségen beszédet mondott Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum megbízott főigazgatója is.

Szijjártó Péter és Szörényi Levente is köszönetet mondott

Szijjártó Péter köszöntőjében úgy fogalmazott, az év vége mindig a számvetés, a zárszámadás időszaka. Ilyenkor szoktunk mérleget vonni. De mi keresztények pontosan tudjuk, hogy ez az időszak egybeesik a készület idejével. „Készülünk, hogy a csodát újra és újra átéljük” – mondta, megjegyezve: a számvetés ilyenkor kicsit csendesebb, nyugodtabb, megalapozottabb.

A tárcavezető arról is beszélt, a világ sajnos veszélyesebb hely lett, mint egy esztendővel korábban. Úgy vélekedett, Magyarország, a magyar külpolitika nagyon komoly kihívás előtt áll, ezért kell megbecsülni azokat az eredményeket, amit az elmúlt egy évben elértünk.

Szijjártó hangsúlyozta, Magyarország külpolitikája magyar és szuverén, azért, mert a mozgatórugó nem lehet más, mint a nemzeti érdek védelme.

Bárki úgy dönt, hogy egy ezeréves államot bokszzsáknak tekint, a nap végére megnézheti magát.”

Emlékeztetett, bő másfél éve élünk a háború szomszédságában, s Magyarország egyszer sem hozott olyan döntést, amely meghosszabbíthatta volna ezt a szörnyűséget. Magyarország úgy navigál a közel-keleti konfliktus kapcsán is, hogy a stratégiai érdekeit szem előtt tudja tartani, nem beszélve arról, hogy az elsők között mentettük ki állampolgárainkat, tette hozzá. Szót ejtett a nyolc éve zajló migrációs válságról is, hiszen Magyarország folyamatosan védi, őrzi nem csupán saját, de az Európai Unió határait is. „A szuverén és magyar külpolitika hozzásegített minket ahhoz, hogy minden válságból erősebben jöttünk ki. Erre azért volt lehetőség, mert mi magyarok összefogtuk. Kelet és Nyugat találkozási pontjává válhattunk.”

Szijjártó Péter beszéde végén megköszönte a kitüntetést. Mint fogalmazott, ilyenkor kell igazán megérteni egy klasszikust: „Ne gondold, hogy tiéd a világ.” A külgazdasági és külügyminiszter szerint a Vasvári-díj újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország kivételes hely a világban, hiszen azért itt azért is kaphat elismerést, ha szereti a hazáját, nyíltan, őszintén beszél családról, kereszténységről. Ezt sok helyen ma már nem lehet megtenni megbélyegzés nélkül. Megjegyezte,

továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy e kitüntetést ne kelljen visszavenni tőle.

Szörényi Levente köszöntőjében viccesen szintén megjegyezte: „Nem gondoltam volna, hogy ennyien összejöttünk. Köszönöm.”

