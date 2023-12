„A Margit híd jól járható. A Karmelita környéke nyugodt. Az MTVA előtt sincs Sziget Fesztivál. Valami bűzlik! A megfojtott ellenzéki sajtó munkatársa kezel Orbánnal, majd kérdez és választ kap. Gyanakszom! A felesleges stadionok megtöltve, ügyeskedő jegydílerek kínálják portékáikat tízszeres áron, hol sport-, hol popkulturális eseményekre. A lesajnált nemzeti válogatottunk épp az Eb-re készülődik, míg az elszigetelt miniszterelnök meg Macronhoz. Valami nem stimmel!

Hát tanárjaink már finnül oktatnák a walesi bárdokat? A Partizán, 444, 24.hu, Telex, HVG, RTL és a többiek szabadon elmondhatnák, amit csak akarnak? Már nem vernék a melegeket a nyílt utcán? Nem nyomorgatnák a baloldali művész urakat? Vagy mégis mi a fene történik itt? Hol vannak a forradalmárok? Hova lettek az ellenállók? Bezárta őket Orbán Navalnij mellé a börtönbe, vagy kilökte őket az ablakból? Hát csak nem csinált tán olyat.

Azon olvasóink kedvéért, akik nem bírják a drámát és a vért, gyorsan le is szögezném: nem! Nincs baj, megnyugodhatnak. Forradalmáraink jól vannak. Sőt, mi több! Nagyon is jól. Csak ahogy az a kínai típusú orosz diktatúrákban lenni szokott, a szabadságharcosok szabadságon vannak. A Pad Thai Forradalom átmenetileg szünetel. Pankotai Lili ha nem a dohányboltban, akkor épp médiahaknin van. Nagy Ervin gyógyulgat. A nagy publicisták meg valahol Thaiföldön, vagy valamelyik degeszre tömött plázában Black Friday és kari között félúton.

A rapperből lett vállalkozó, webshop-üzemeltető, dékás Rocky Balboa, vagy mozgalmi nevén noÁr pedig épp a következő RTL-es show-jára készülődik, ezúttal egy olyan ellenfél ellen, aki járt már a Douglas férfi részlegén is (a korábbi ellenfelei leginkább a női részlegen mozogtak otthonosan). Mondjuk noÁr esetében kifejezetten támogatandó bármi, ami nem zene. Aggódni azonban nem kell. Ha a Sztárbox idei évada véget ér, és az idő is enged kicsit, az ellenállás folytatódik egészen a fesztiválszezonig. Hiszen írva vagyon: júliusban és augusztusban Che Guevara is megpihen. Ősszel azonban újult erővel feszülnek a hatalomnak lázadó fiaink és lányaink, hogy a tél beköszönte előtt már a következő évad harcosainak szurkoljanak a nagy képernyős OLED előtt.

Ahogy azt már a régiek is megmondták: a forradalom felhizlalja gyermekeit.”

***