„Ünnnep: idén egybeesik a hanuka negyedik napja és advent második vasárnapja.

Mindkét kultúrának központi eleme (sőt, az iszlámnak is az), hogy a rászorulókon és elesetteken segíteni erény.

És bőven van tennivaló sajnos... meg lesz is még..

Az ünnep kapcsán a gyerták fényére szoktunk gondolni, pedig a melegük is fontos. És főleg most. Ez a nulla fok körüli, nedves hideg a leggyilkosabb: ahhoz nem elég hideg, hogy ijesztő legyen és óvatosságra intsen... de ahhoz igen, hogy gyorsan ki lehessen hűlni, akár az utcán, akár egy fűtetlen lakásban.

Próbáljátok észrevenni, ha valaki segítségre szorul. Akkor is, ha az illető hangosan kér, mint a koldus a villamoson, és akkor is, ha csendben, fakón vegetál, mint a néni a földszinti, kis lakásában, aki sosem panaszkodna.

Hátha akad nálatok akár csak egy sörnyi vagy mozijegynyi pénz...vagy, ha kicsit szerencsésebbek vagytok, némi tüzifára való a falu végén lakóknak.

A világ minden problémáját nyilván nem tudjuk megoldani. De kicsi dolgokon, helyben, a saját környezetünkben igenis tudunk változtatni.

Nehéz, hosszú, sötét tél jön.

Rajtunk is múlik, hogy azok, akik segítségre szorulnak, átvészelhessék. Itthon is, Ukrajnában is.

Tegyétek meg, kérlek, amit lehet.

És – nem ennek ellenére, hanem éppen ezzel együtt – békés, boldog ünnepeket mindenkinek!”

