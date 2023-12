„Nagyon fontos, bár enyhe nyitás történt a Vatikánban az azonos nemű párok kapcsolatának elismerése tekintetében. Hétfőn megjelent a Fiducia supplicans (magyarul A hiányzó bizalom) című nyilatkozat, ami hivatalosan is lehetővé teszi a nem házas és az azonos nemű párok egyházi – vagyis klerikus személy általi – megáldását. Sokak számára ez a nyitás túl sok, mások számára pedig túl kevés. Mindenképpen mérföldkőről van szó azonban a világegyház tekintetében. Hiszen egyértelmű üzenet ez a nyilatkozat azoknak az országoknak és kormányoknak – mint a magyar is – , ahol a homoszexuális embereket és párokat megbélyegzik, jogi, sőt alaptörvényi szinten diszkriminálják, ellenük uszító kampányokat folytatnak, esetleg – például mint az afrikai országokban – törvényileg büntetik, akár halálbüntetéssel is sújtják.

(...)

A nyilatkozat hangsúlyozza azt is, hogy az azonos nemű pároknak szóló áldást nem szabad összemosni az egyházi házassággal, ami továbbra is kizárólagosan egy férfi és egy nő között lehetséges. Mégis, amikor a pap megáld két nőt vagy két férfit, hangsúlyozhatja azt, hogy az áldás azokra ez értékekre vonatkozik, amelyeket ez a kapcsolat is hordoz, vagyis az egymás kölcsönös segítésére, a hűségre, a türelemre, a békére vonatkozik.

Biztos vagyok benne, hogy a mostani nyilatkozat fontos előzménye mindaz, ami Németországban az elmúlt években a szinodális úton történt. Ahol már ez év márciusában a német püspökök többsége elfogadott egy cselekvési tervet, ami az azonos nemű párok megáldására vonatkozott. Novemberben pedig Karl-Heinz Wiesemann püspök a saját egyházmegyéjében kiadott egy rendelkezést, ami lehetővé tette az újraházasodottak és az azonos nemű párok megáldását.

Mostantól mindez világegyházi szinten is lehetséges. Vajon miként fog minderre reagálni a magyar püspöki kar, akinek elvárt feladat a kormányzati LMBT-ellenes propaganda legszélesebb körű támogatása? Pedig a Fiducia supplicans c. dokumentum nekik is üzenet, el kell végre dönteniük, hogy a saját pápájukhoz, a Hittani Kongregációhoz vagy a kormány felé tartoznak-e hűséggel?

Ami engem illet, nagyon örülök ennek a változásnak, mert sok olyan párt ismerek, akik már kérték tőlem, hogy áldjam meg a kapcsolatukat. Mostantól végre hivatalosan is megtehetem. És ez csodálatos. A világ és az egyház emberibb lett a döntés által.”