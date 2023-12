Ma kezdődött a per, amely több szállal kötődik Czeglédy Csaba ügyéhez

A hiros.hu beszámolója szerint ma kezdődött el az a per a Kecskeméti Járásbíróságon, mely több szállal kötődik a dr. Czeglédy Csaba ellen folyamatban lévő ügyhöz. Abban a perben nagyösszegű, 6 milliárd forintos költségvetési csalással vádolják Gyurcsány Ferenc ügyvédjét. Ezúttal Czeglédy az ügy érdekeltjeként volt jelen a tárgyaláson.

A most kezdődő perben egy sümegi férfit és annak élettársát vádolja a Szegedi Regionális Nyomozó Főügyészség hamis vád és más bűncselekmények miatt. A vádirat lénye szerint az 1.r. vádlott, N. Szabolcs 2018. február 5-én kelt beadványában több valótlan állítást is tett a dr. Czeglédy Csaba ellen zajló perhez kapcsolódóan, ahol Czeglédy az egyik vádlott. A beadványban, amit 2018. február 8-án elektronikus úton elküldött a Csongrád Megyei Főügyészségnek, a Legfőbb Ügyészségnek, majd az Országos Rendőr-főkapitányságnak és a Terrorelhárítási Központnak, a férfi azt állította, hogy a Gyurcsány Ferenc ügyvédjével kapcsolatos büntetőügy két gyanúsítottja – K. Norbert és M. Zoltán – a házi őrizetük meghosszabbítása előtt

Németországba kívánt távozni, azért, hogy kivonja magát az eljárás alól”.

A beadványok valótlanul tartalmazták, hogy a szökéshez a fenti büntetőügy másik gyanúsítottja 5-5 millió forint összegben nyújtott „anyagi támogatást”. Koholt vádakban állította a sümegi férfi továbbá azt is, hogy a szökéshez már a szükséges okiratokat előkészítették, egy gépkocsi, mobiltelefon, valamint egy lőfegyver is a szökevények rendelkezésére áll. A beadványok szerint a fenti, a szökést segítő gyanúsított, mindezzel azt kívánta elérni, hogy a Czeglédy büntetőügyében meghatározó szerepet játszó két gyanúsított ne tegyen vallomást, illetve vonja vissza a már megtett vallomását.

Lőfegyverrel való visszaélés is szerepel a vádpontok között

A bejelentésben tett tényállításokat a Csongrád Megyei Főügyészség alkalmasnak találta közokirat-hamisítás bűntette, közokirat-hamisítás előkészületének vétsége, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette gyanújának megállapítására és a nyomozás lefolytatása iránt intézkedett. Később azonban a nyomozóhatóság az így indult eljárást megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése. A nyomozóhatóság 2018. március 23-án, 2019. július 6-án házkutatást tartott a vádlottak lakóhelyén, majd az I.r. vádlottat gyanúsítottként hallgatta ki hamis vád bűntette miatt. A II.r. vádlott, az élettárs, S. Nikolett erről tudomást szerezve

valótlanul állította, hogy a párjának terhére rótt bűncselekményeket ő követte el.

A mai tárgyaláson S. Nikolett továbbra is azt állította, hogy a beadványt ő írta, ő küldte el, élettársa tudta nélkül. Bár a nő elismerte, hogy ebben bűnös, a bűnpártolás vádját tagadta. (Ami azért is érdekes, mert az 1.r. vádlottra börtönbüntetést, a 2.r. vádlottra pedig pénzbírságot szabnának ki, tehát akkor S. Nikolett szavai úgy is értelmezhetőek, hogy átvenné az 1.r. vádlott szerepét – a szerk.) A beismerés ellenére folytatódni fog a tárgyalás, ugyanis az ügyészség álláspontja szerint a nő hazudik, mivel

olyan információk szerepeltek ebben a bizonyos beadványban, melyekről csupán párja tudhatott.

Az 1.r. vádlott – a már meglévő 3 tanú mellett – egy másikat is beidéztet, aki elmondása szerint igazolni fogja, hogy abban az időpontban, amikor ez a beadvány elküldésre került, nem tartózkodott otthon. A férfi ügyvédje szerint a bíróságnak most az a dolga, hogy megállapítsa, ki, honnan küldte el a dokumentumot, milyen típusú eszközről. Azt, hogy ki áll a háttérben, kinek állt érdekében az, hogy a jelenleg Kecskeméten, a Czeglédy Csaba ellen zajló nagyszabású büntetőeljárásban immáron koronatanúként szereplő K. Norbertet és M. Zoltánt elhallgattassa, a tárgyaláson nem volt szó.

K. Norbert egyébként a már korábban elítélt Czeglédy Csaba tavaly novemberi tárgyalásán terhelő vallomást tett Gyurcsány Ferenc ügyvédjére,

Czeglédy Csabára és több volt munkatársára. A Pannon Humán Szerviz Kft. generál alvállalkozás volt tulajdonosa novemberben hamis tanúzásra való felbujtásra utalt, titkos, védett helyen lévő megbeszélésekről, törvénytelen kötbérekről beszélt. Az akkori tárgyaláson a koronatanú több ízben elmondta, hogy voltak olyan nyilatkozatai a NAV-os vizsgálatoknál, amelyekre felkészítette őt Czeglédy Csaba, volt olyan vallomástétel, amelyet még csak nem is ő írt, de aláírta, valamint volt olyan papír is, amin nem az ő aláírása szerepel, hanem az ügyvédjéé.

