Lesz-e köztéri Horthy-szobor, ha Karácsony kikap jövőre?

Grundtner András úgy fogalmazott, reméli, hogy lesz, bár tudja, hogy megosztó történelmi személyiség a volt kormányzó – még a jobboldalon is. „De azt gondolom, hogy Horthy Miklósnál megosztóbb politikusoknak is vannak szobrai Budapesten.” Példaként említette a korábbi szocialista kormányfőt, pufajkást, Horn Gyulát, de előkerült Szabó Ervin és Göncz Árpád neve is.

Portálunknak adott interjújában leszögezte, demokráciában élünk, s el kell fogadni a másik oldal elfogultságát is, de

jó lenne, ha ez nem csupán a jobb, de a baloldalon is így lenne”.

E pontnál felvetettük, hogy vélekedése szerint akkor a fővárosban van, lenne helye Horn Gyula- és Horthy Miklós-szobornak is, mire úgy válaszolt: „Horn Gyulának nincs helye, de erre a kérdésre térjünk vissza száz év múlva”.

Lapunknak adott interjújában szó esett még a Szabadság téri szovjet hősi emlékműről is. Mint a főpolgármester-jelölt fogalmazott: annak sincs helye Budapesten, pláne így, hogy szovjet emlékműről van szó. „Ez az időszak nem felszabadulást, diktatúrát hozott ránk, amely elképesztő károkat okozott Magyarországnak. Ugyanakkor nem lehet eltagadni az orosz államtól sem azt a jogot, hogy hősi halottjaira emlékezzen még egy olyan városban is, amiről azt gondolják: felszabadították” – mutatott rá a Mi Hazánk politikusa.

Nyitóképen: Horthy Miklós, a Nemzeti Hadsereg fővezére bevonul Budapestre (Forrás: MTI)