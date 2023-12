„Az elmúlt hónapokban többször kritizáltam a »Noár« névre hallgató mozgalomszemélyt, elsősorban azért, mert minden társadalmi kérdésben mindig főszereplő szeretne lenni. Csak olyan társadalmi esemény tud történni ebben az országban, amellyel kapcsolatban fontosnak érzi, hogy valamit mondanjon/slammeljen/csináljon. Ezzel két probléma van: egyrészt eltűnnek az árnyalatok, a hangsúlyok a megszólalásokból, minden egy folyamatos üveghangon való üvöltésnek tűnik, ami valójában szerintem pont a Fideszen kívüli világ legnagyobb gondja. Mert egy idő után a folyamatos üvöltés is csak rendkívül unalmas. Másrészt felmerül a gyanú, hogy a lényeg nem a képviselet, hanem a szereplés.

Az ügyek képviseletének helyes módjáról lehet és kell vitázni, és ennyi szerepléssel ebben a vitában Molnár Áronnak is részt kell vennie: nem áll felette semminek, ő is kritizálható, ahogy ő is kritizálhat minket. Szerintem ő egy mindenlébenkanál, gondolom szerinte én meg egy Gyurcsány-bérenc, NER-csicska vagyok. Ez a dolgok természetes működése, ez a véleménypluralitás maga.

Úgy tűnik, hogy ezt Molnár Áron mégse gondolja így. Történt ugyanis, hogy egy zenész – Krúbi – kritikát fogalmazott meg a NoÁr-al kapcsolatban, és egyből jött a válasz, hogy akkor mondja meg, mégis hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Ez nincs így. Krúbinak nem kell tudnia a választ, nincs ilyen felelőssége. Senkinek sem kell tudnia, csak azoknak, akik csinálják.

Krúbi gondolom rossz véleménnyel van az intézményes ellenzékről, meg rólam, meg Noárról. Szíve joga. Nem feladata, hogy alternatívát kínáljon. Nincs ilyen morális kötelessége. Mindenkinek azt kell jól csinálnia, amit csinál. Neki ez a zene. Azt pedig a közönség ítéli meg. Amit én csinálok, azt a választók. Amit Noár csinál, azt pedig úgy látszik csupán saját morális nagysága.”

***