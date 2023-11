Ennek már a fele sem tréfa: ellenzéki „rapháború” tört ki Krúbi és Noár között

A 444 szúrta ki, hogy Krúbi egyik új számában ismét beleszállt Noárba, a rapper a következő sorokat üzeni a színésznek:

Még eljár a tüntikre, hogy sípoljon, dobáljon / Túlteszi magát azon, hogy cringe-el a Noáron.”

A cikk szerint ezt már Noár sem hagyta szó nélkül és a saját oldalán reagált a cringezésre: „Néha mi is behúzzuk a kéziféket, mert tanácstalanok vagyunk, hogy merre és hogyan tovább, de akkor most hozzád fordulok. Szerinted hogy kellene? Hogy nem lesz cringe? Te hogy szerveznéd meg? Hogy csinálnád?” Majd amiatt is felkérdezte, miért nem vesz részt tüntetéseken. „A hallgatóid, követőid felé szerinted nem eredményesebb egy aktív jelenlétet kommunikálni a közügyekben?”

Nyitókép: noÁr Facebook-oldala