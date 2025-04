„Telt házas koncertet adott a Budapest Parkban Krúbi szombaton. A Népszava a következőképpen számolt be az eseményről, érdemes felidézni pár mondatukat: »Az aktuálpolitikai utalásokat tartalmazó, erős iróniával fűszerezett sztoriban feltűnt a Gyurcsány Ferenccel összenőtt Orbán Viktor, illetve Magyar Péter is mint orákulum. A rapper koncertjein egyébként gyakran felcsendül a »mocskos Fidesz!« rigmus a közönség részéről, ez most sem volt másképpen.«

A baloldali portál örömében idézett egy magasröptű, már-már irodalmi magasságokban szárnyaló dalszövegrészletet is Krúbitól:

Elszámoltatás, demokrácia, nyugati szintű oktatás,

Beérném én lassan annyival is, hogy a pénzemet most már lopja más,

Nem várom a Messiást, nem hiszem, hogy szavamnak van haszna,

Szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja.

Természetesen szólásszabadság van, mindenki azt mond egy bizonyos határig, amit akar. Azonban a primitív vulgáris üvöltözés csak primitív vulgáris embereket szül. Kritizálni lehet mindent, még a kormányt is, de elegánsan, könnyeden, ironikusan, értelmiségi módjára. Például Ákos vállaltan közel áll értékrendjét tekintve a mostani kormányhoz, mégsem hallottuk soha fröcsögni sem őt, sem a közönségét a baloldali ellenzékről.

Érdemes elolvasni a tavaly márciusban megjelent Forbes interjút Krúbival, sok mindenre választ kaphatunk belőle.

Az pedig, hogy Krúbi szerint Magyar Péter orákulum, ahogy azt a Népszava írja a botrányos politikai kiszólásoktól hangos koncertről, az tűpontosan a helyére teszi és durván be is árazza az énekest.

Nincs új a nap alatt.”

Nyitókép: Facebook