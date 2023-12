„Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Kéri László politológus volt Rónai Egon vendége. Kéri László évet értékel, ezzel a címmel harangozták be a beszélgetést. A baloldali megmondóember az évek során méltán érdemelte ki azt, hogy a népszerű Jamie és a csodalámpa című angol rajzfilmsorozat egyik szereplőjéhez, Fonák Tamáshoz hasonlítsák az emberek. Ugyanis mindig pont az ellenkezője valósult meg, mint amiket ő előre prognosztizált, ami Fonák Tamásnál egy kedves, vicces tulajdonság, de egy politológus esetében elég siralmas dolog. Tehát Kéri László hajdani szakmai tekintélye mára igencsak elkopott, de úgy látszik, ennek ellenére az ATV-ben nagyon szeretik hallgatni az egyébként kedvesen latolgató joviális szakembert. Ez történt ezúttal is. Kéri elmondta a szokásos baloldali toposzokat a magas inflációtól az egészségügy problémáin át egészen a pedagógusok helyzetéig. Természetesen a beszélgetésből az is kiderült, hogy szerinte Orbán Viktor a saját politikai érdekeit úgy tünteti fel, mintha az Magyarország érdeke lenne, satöbbi, satöbbi.

Az ellenzékről tudatosan nem akart beszélni, mondván, szidja a kormányzati média őket eléggé, ő nem akar semmi rosszat mondani róluk. Rónai Egon azonban megkérdezte, hogy ennyi rossz után, ami ebben az esztendőben Kéri elmondása szerint történt, miért tűnik úgy, mintha mégsem lenne igény az ellenzékre. Erre a szaktekintély Kéri azonnal rákapcsolt és a következőket mondta:

»[…] Miért gondoljuk, hogy nincs igény rájuk? Ezt én folyamatnak látom, ki fogja forrni magát. Szerintem a magyar társadalomnak a nem Fidesz-hívő része egyelőre csak annyit lát, hogy igen, van ellenzék, de egyik sem olyan erős, hogy azt higgyem róla, hogy ő adja a kormányzati alternatívát. Azért, mert vannak hatan, heten vagy nem tudni éppen, és hogy egymással foglalatoskodnak, ami a legkevésbé jó hír egyébként azoknak, akik rájuk is tekintenének. Ezt lehetne boncolgatni sokáig. […] Orbán Viktor szeptembertől láthatóan átállt kampányüzemmódra. Az ő első számú mondanivalója mind Brüsszelhez és a várható brüsszeli változásokhoz tapad, mert azt hiszi megint, hogy majd egész Európában lesznek olyan mérvű változások, amelyek megváltoztatják a ma azért több mint siralmas nemzetközi pozícióját.«

Kéri folyamatról beszél az ellenzék tekintetében, ami ki fogja szerinte forrni magát, miközben gyakorlatilag 2010-óta folyamatos mélyrepülésben vannak, minden létező megoldásban próbálkoztak már kormányra kerülni, mindannyiszor csúfos végeredmény született az ő szempontjukból.

Mikorra forr ez ki, Kéri úr? Arról nem is beszélve, hogy milyen politológus az, aki az ellenzékkel nem hajlandó érdemben foglalkozni, csak a kormányt és a miniszterelnököt szidja, szapulja folyamatosan.

Kéri László minden megszólalásával tovább zúzza a saját tekintélyét. Sic transit gloria mundi, azaz így múlik el a világ dicsősége.”

Nyitókép: ATV/Egyenes beszéd