Petschauer Attila az 1928-as, amszterdami olimpián győztes magyar kardcsapat tagjaként viselte a karszalagot, amelynek külső oldalán az angyalos magyar címer látható, a másik oldalára pedig ráírták a győztes csapat névsorát, valamint azt, hogy „világbajnokság, Amszterdam”. Az utóbbi nem elírás, ekkortájt még az újságok is rendszeresen világbajnokságnak titulálták az olimpiai játékokat. Petschauer amúgy négy évvel később is ötkarikás bajnok lett a kardcsapattal. Banki alkalmazottként dolgozott, majd népszerű újságíróként, a nyüzsgő pesti élet ismert alakjaként a színész Csortos Gyulával és az író Karinthy Frigyessel is kiváló kapcsolatot ápolt. Nem mellékesen több kitüntetést is kapott Horthy Miklóstól az olimpiai győzelmeiért,

ám ez sem mentette meg attól, hogy a zsidó származása miatt 1942. áprilisában munkaszolgálatra rendeljék.