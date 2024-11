Gera élvezi a munkát, de máris készülhet az NB II-re a sorozatban 9 vereségnél tartó Kecskemét?

A kecskeméti Katona Levente (j) és a ferencvárosi Tosin Kehinde a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában játszott Kecskeméti TE - Ferencvárosi TC mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2024. november 10-én. A Ferencváros 1-0-ra győzött.

MTI/Ujvári Sándor

Építkezés, veszteségek

A teljes képhez hozzátartozik, hogy számos fiatal tehetségnek perspektívát mutatott a klub, több harmadosztályban kallódó vagy máshol megrekedt tehetséget „épített fel”. Olyannyira, hogy többen a felnőtt válogatottba is bekerültek. S gyorsan tegyük hozzá, sokakat el is veszített. A bevételekre márpedig nagy szüksége volt, így került korábban Debrecenbe Szuhodovszki Soma, Svájcba Szalai Gábor. A most is Marco Rossi keretében szereplő Szűcs Kornél játékjogát a nyáron például Angliában (Plymouth) értékesítette az egyesület. Horváth Krisztofer esete egyedi, ő úgy került Újpestre, hogy nem a kecskemétiek, hanem a Torino kötelékébe tartozott. Őket nehéz pótolni ingyen megszerezhető játékosokkal, mert csak rájuk telik arrafelé. Az elmúlt két évben egyedül Lukács Dánielért fizetett a Kecskemét – vélhetően kevesebbet, mint amennyiért 2022-ben eladta a DVTK-nak.

Szűcs Kornél , a Kecskemét (k), valamint Pető Milán (b), Csongvai Áron (j2) és Schön Szabolcs (j), a Fehérvár játékosai a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulójában játszott Kecskeméti TE – Fehérvár FC mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2024. július 28-án.

MTI/Bús Csaba

Halott ügy?

Hogy szakmailag miben bízhatnak, és esetleg a téli szünetben anyagilag mennyit tudnak invesztálni a KTE-nél, talány.

Az ugyanakkor a számok alapján egyértelmű, hogy a 12 csapatos NB I előző kilenc kiírásában senki nem menekült meg (értsd: maradt bent) ilyen nehéz helyzetből.

Ugyan a 33 fordulós bajnokságnak alig több mint az egyharmadánál járunk, a 13. forduló után ennyire rosszul, 5 ponttal mindössze a Haladás állt 2018-ban. Hátránya 4 pont volt a bennmaradó pozícióhoz képest (a KTE most 7-re van a 10. Zalaegerszegtől), és hiába zárt végül 30-cal, utolsó helyezettként búcsúzott a szombathelyi együttes. 2019/2020-ban a Kaposvár nem csupán beragadt az elején (6 pont 13 meccsen), a folytatásban teljesen szétesett, és negatív rekordot jelentő 14 ponttal zárt, természetesen tizenkettedikként. Az ebben a fázisban kevés ponttal sereghajtó Kisvárda (7) 2024-re, a Békéscsaba (8) 2016-ra sem tudta ledolgozni a lemaradását, és kiesett.