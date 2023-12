„Jó, hát fizikaórán nem biztos, hogy ez az anyag” – hangzott el a Kötöttfogásban a 444-es filmet vetítő egyházi gimnázium kapcsán

A Kötöttfogás Extra vasárnap adásában többek között kivesézték a Budapesti Piarista Gimnázium ügyét is. Mint arról a Mandiner is beszámolt: az egyházi gimnáziumban a 444 egyik filmjét vetítette diákjainak az intézmény fizikatanára. Ezután az egyik szülő feljelentést tett, amivel kapcsolatban a műsorban többen is a Kádár-rendszer besúgóhálózatát kezdték emlegetni, többen azonban egyetértettek abban, hogy a fizikaórára nem biztos, hogy 444 filmje való.