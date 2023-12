„Lehet valami a brüsszeli levegőben, ami számos alapjában konzervatív, kereszténydemokrata és jobboldali politikust egy idő után globalistává formál. Az euróban mérve tízezres fizetések, százezres »projektek« és milliós kenőpénzek városában a gurulós bőröndben mért pénz mellett a hatalom is bódítóan hat. Ursula von der Leyen útját a pénz és a hatalom imádata mentén is le lehet írni, a Soros-hálózatnál ugyanis mindkettőből van bőven.

A brüsszeli bizottság elnöke is »Soros emberévé« vált! Orbán Viktor megállapítása több szempontból is helytálló, hiszen Jean-Claude Juncker »politikai« bizottsága után von der Leyen »geopolitikai« bizottsága is messze túlterjeszkedett a szerződésekben rögzített hatáskörén, és a mainstream médiát, valamint az álcivil NGO-kat használja a közvélemény manipulánsára, a tagállami kormányok maga előtt terelésére és az európai emberek, vállalatok és nemzetállamok érdekével ellentétes politikája megvalósítására. Ez nem más, mint a Soros-hálózat forgatókönyve, amelynek segítségével a részérdeket próbálják meg a többség érdekeként eladni.

Ursula von der Leyen Ernst Albrecht CDU-politikus lányaként 1958-ban Belgiumban született, mivel apja az európai integráció versenyügyi hivatalánál dolgozott. Apja alsó-szászországi tartományi miniszterelnöksége (1976-1990) hozta el az »örökbérletet« a német és európai politikába, mivel ez a tartomány a befolyásosabbak közé számít, amit az is mutat, hogy a szocdem Gerhard Schröder is innen váltott 1998-ban a szövetségi kormány élére. A hannoveri kapcsolat sok irányba vezet, von der Leyen Brüsszelben, Schröder (a háború előtti időkig) a Gazprom és a Rosznyeft felügyelőbizottságában kötött ki.”

Fotó: UNION EUROPEENNE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP