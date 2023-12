„»Leszakadt egy felsővezeték Rákos állomás után egy, Hatvanból a Keleti pályaudvarra tartó elővárosi vonatra, és emiatt füstölni kezdett a mozdony – közölte a katasztrófavédelem.«

Hétfő reggel van és Budapest egyik legforgalmasabb vasúti bevezetőszakaszán megint leállt a forgalom a felsővezeték leszakadása miatt. A Miskolc-Hatvan-Gödöllő és a Szolnok-Újszász-Gyömrő vonalak fontos távolsági, elővárosi és a XVII. kerületből Budapesten belüli szerepet töltenek be – mégis a legrosszabb állapotú fővárosi törzsszakasz minden beruházásból kimaradt eddig. Pedig Rákos vagy Kőbánya felső állapotát látva még egy laikus számára is világosan látszik: a teljes szakasz felújításra szorul – az újratervezést európai uniós forrásból meg is kezdtük még 2021-ben, a szakasz teljes átépítésére, a kapacitás növelésére, új állomásokkal Élessaroknál és a Hungária körútnál, hogy a BKK hálózatához is jobban tudjon kapcsolódni a vasút.

Aztán persze jött Lázár János, a tervezési munkákat leállította, a félkész terveket a kukába dobta és a már megszerzett uniós forrást is inkább visszaadta, nehogy valami is fejlődjön Budapesten.

Így aztán ma belátható időn belül remény sem látszik arra, hogy a helyzet itt javuljon. Pedig a késések megszüntetése, az üzembiztonság csak a minimum elvárás lenne, valójában itt jelentős többletkapacitásra is szükség van az elővárosi vonatok sűrítésére az agglomerációból és Rákosmente felől, ennek a szakasznak az állapota pedig Miskolcig kihat a teljes vonal megbízhatóságára.”