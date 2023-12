Hazabeszélés helyett megfelelési kényszer a Nyugatnak – újabb évet pazarolt el az ötlettelen magyar ellenzék

„Zavar támadt a rendszerben, és a magyar ellenzék nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni” – foglalta össze sommás véleményét a Partizán műsorában a mindig hosszan elemző Tölgyessy Péter. A két cikluson át fideszes képviselő alkotmányjogász ezúttal is részletesen kifejtette, mit gondol Orbán Viktorról, Amerikáról és Európáról, a háborúról, de kapott egy jókora szakaszt a honi ellenzék is. Bár Tölgyessy igen kritikus a jelenlegi kormányzattal, a beszélgetés nyomán kiderült,

ha a teljesítményt, a képességeket és az eredményt nézzük, a miniszterelnök jól, míg a balliberális oldal katasztrofálisan zárja az esztendőt. Legalábbis az elemző szerint.

De ha a veterán szaktekintéllyel nem is vitatkozhatunk nagyon, az esztendő végének közeledtével mi is felrajzolnánk egy vázlatot a szebb napokat látott magyarországi belpolitika viszonyairól és iszonyairól.

Kezdjük a végén!

Az infláció végre belesimult a térségi nagyságrendbe, az utolsó három hónapban bizonyosan egy számjegyűvé csillapodott a pénzromlás. A reálbérnövekedés így kisebb szünet után ismét kézzelfogható lehet, miközben a foglalkoztatottság konstans jól teljesít. Értsd: aki dolgozni akar, lehet munkája!

Sorra jönnek a bejelentések az újabb beruházásokról, legutóbb egy világbajnok kínai elektromosautó-gyár létesítéséről történt bejelentés, ráadásul egy volt MSZP-s polgármester által vezetett vidéki nagyvárosban, úgy, hogy a hírek szerint a németek elől sikerült elcsaklizni a történelmi lehetőséget.

Keleti nyitás és konnektivitás ez a javából!

Visszatérőben magyar kézbe a ferihegyi reptér, és az uniós források is elindultak a helyükre, Magyarország felé, miközben Orbán Viktor huszonhat tagállammal „hadakozik” a kudarcra ítélt ukrán EU-csatlakozás kapcsán. Hab a tortán: minden valószínűség szerint a jövő évtől kezdve végre a pedagógusok is megkapják a nekik járó, impozáns béremelést, sőt, még nyugdíjemelés is várható.