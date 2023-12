Hatalmas tumultus várható a benzinkutakon az év végén, valóban ennyire fog fájni a tankolás januártól?

Az elmúlt hetekben többször is az a jó hír érkezett, hogy csökken az üzemanyagok ára, azonban ennek csak az év végéig örülhetünk, ugyanis

a jövedéki adó megemelése miatt 2024-től biztosan csak ennél többért tankolhatjuk meg autónkat.

Aki követi az üzemanyagárak alakulását, azt láthatta, hogy október óta folyamatosan csökkent az üzemanyagok ára. Ennek a péntek vetett némileg végett, miután aznap a MOL 4-4 forinttal emelte meg a literenként árat. De még így is relatíve jó áron lehet tankolni, ugyanis a benzin literjének átlagára 552, míg a dízelé 586 forint körül alakul. Mint mindig, most is fontos hozzátenni, hogy egyes kutakon óriási árkülönbségek lehetnek, a legdrágábbak az autópálya melletti töltőállomások.

De miért ment le az üzemanyagok ára?

Az egész nyáron folyamatosan rendkívül költséges dolog volt az autókat üzemeltetni, nem volt ritka a 630-640 forintos literáron kapható benzin és gázolaj. A csúcs szeptemberben volt, amikor is a benzin 662, míg a gázolja 686 forintba került literenként. Az akkori áremelkedés a Brent típusú olaj árának emelkedése és a forint gyengülésének egységesen volt köszönhető.