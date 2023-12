Fájó pontot ért a szuverenitásvédelmi törvény: mutatjuk, hogyan borult ki a „független nyugati sajtó”

Így fakadt ki néhány a nemzetközi, „független” sajtóból

Miután egy kicsit rákeresünk az interneten, a Reuters írása „kismiskának” bizonyul ahhoz képest, ahogyan például a Frankfurter Rundschau értekezett a magyar szuverenitásvédelmi törvényről. Az utóbb említett lapban ugyanis azt írták:

az új törvény »pusztító« következményekkel járhat a magyar médiavilágra, különösen az ország független médiájára nézve.”

És (a függetlenség apropóján) a portál Krekó Péter, a 2010 előtt a balos kormányoknak is dolgozó Political Capital igazgatójának egyik témában tett nyilatkozatát idézte, aki szerint „a szöveg annyira általános, hogy bármely szervezet, amelyiknek véleménye van a politikáról és nemzetközi kapcsolatokat ápol, a törvény hatálya alá eshet.”

Sokatmondó cikket villantott a témában a Frankfurter Allgemeine Zeitung is. A német lap a Mandiner olvasóinak a Magyarországgal szembeni, általa is elismerten homályos jelentés kapcsán ismerős Gwendoline Delbos-Corfield-et idézte, aki szerint a szuverenitásvédelmi törvénnyel hazánk egy „Putyin által ihletett társadalom” útjára lépett.

Mi a helyzet itthon?

Nem maradt le a hazai kormányellenes sajtó sem. Ha rákeresünk például a 444 kapcsolódó témában írt anyagaira, cikkünk írásakor az elsők között találhatunk olyat, ami szerint 444 már november 22-én, vagyis jóval a törvény elfogadása előtt arról értekezett, hogy a „szuverenitásvédelmi törvény azon csattan, akin a kormány akarja”.

Ismerős? Valahogy a Frankfurter Rundschau hasábjain idézett Krekó éppen ugyanazt kifogásolja a jogszabály kapcsán, amit a 444.hu.

Kereshetnénk további példákat is, de olvasóink vélhetően már a fentiek után is látják kirajzolódni a mintát:

éppen azoknak a közéleti, politikai aktoroknak és médiumoknak „fáj” leginkább a magyar szuverenitásvédelmi törvény, akik eddig sem éppen Magyarország, illetve a kormány sikereiben voltak érdekeltek. Persze, ahogyan a mondás tartja: tisztelet a kivételnek!

Azonban maradt még két apró, de megválaszolatlan kérdés!

1. Ha a magyar kormányt rendszeresen ekéző médiumok, politikai aktorok nem kaptak és nem terveznek külföldi pénzből, külföldi befolyásért cserébe tevékenykedni, miért tartanak attól, hogy esetleg rajtuk is „csattanhat” a szuverenitásvédelmi törvény?

2. Ha pedig nem tartanak ettől, miért lehet aggályos számukra egy csak szerintük homályos megfogalmazás, miközben azzal szemben nem ágáltak, hogy az Európai Parlament jelentéstevője egy általa is elismerten homályos megfogalmazást alkalmazott Magyarországgal szemben, ami hozzájárult ahhoz, hogy eurómilliárdokat tartsanak vissza Magyarországtól?

Egy gondolatkísérletet jelen cikk szerzője szerint legalábbis megérhet a fenti két kérdésre adható válaszok megfontolása.