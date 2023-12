„Egy forradalom, amely nem a távoli jövő, hanem a régmúlt nevében fogalmazódik meg – hát nem izgalmas?” – Békés Márton a Mandinernek

Pár nappal ezelőtt új kötete jelent meg Konzervatív forradalom címmel. Bár ez a kifejezés, illetve az általa jelzett valóság – amint azt az előszóban le is írja – nem új keletű, sokak számára talán még ma is különösnek, akár végletesen ellentmondásosnak tűnhet. Kifejtené röviden, hogy miről is van itt szó?

A konzervativizmus és a forradalom összeházasítása, fogalmi, sőt politikai egyben kezelése sokak számára idegen és valószerűtlen konstrukció, pedig semmi másról nincs szó, mint arról, hogy úgy hozzuk szintézisbe őket, hogy a közöttük valóban meglévő termékeny feszültség ne tűnjék el, hanem magasabb minőségre emelkedjen. Dinamikus, szintetikus, merész dolog ez.

Persze alapvetően politikafilozófiai elgondolásról van szó, amelynek a napi gyakorlathoz, pláne a pártpolitikai küzdelmekhez nem sok köze van, bár kétségtelen, hogy

bizonyos államrendek tekintetében, mint amilyen a Nemzeti Együttműködés Rendszere is, fel lehet fedezni forradalmi konzervatív, vagy fordítva, konzervatív forradalmi jellemvonásokat.

De akkor definiáljunk most röviden: minden, ami a múlt értékes tartalmát a jelenben más formában újrateremti, szabadon nevezhető konzervatív forradalomnak. Ez adja egyébként a mindenkori reneszánszok és rekonkviszták dinamikáját. Amint a legutóbbi nagy európai újjáéledés, vagyis a 15–16. század fordulójának legfontosabb politikai gondolkodója, a nagy Machiavelli megfogalmazta: „Azok az egészséges változások, amelyek a kezdetekhez vezetnek vissza.”

Nem vissza a jövőbe, hanem előre a múltba! Azaz visszatérés az eredet tiszta szűzforrásához.

Egy forradalom, amely nem a távoli jövő, hanem a régmúlt nevében fogalmazódik meg – hát nem izgalmas?

Milyen mértékben formálja a konzervatív forradalmat a spontaieitás, illetve – ezzel szemben – a tudatos tervezés? Milyen a belső szerkezete annak az eszmének, amely – mint azt a kötet hátoldalán olvashatjuk – „egyszerre ősrégi és vadonatúj”?

A kis kétszázoldalas kötet hátlapjára valóban ezt nyomtattuk: „A konzervativizmus és a forradalom szintézise: egyszerre ősrégi és vadonatúj.” A 102 évet megért Ernst Jünger, aki azon kevesek közé tartozott, akik kétszer látták föltűnni az égbolton a Haley-üstököst, a weimari Németország újkonzervatív-ifjúnacionalista köreinek vezető alakja volt, frontharcos veterán, író, lapszerkesztő; nos,

ő a konzervatív forradalom szerkezetét „organikus konstrukcióként” határozta meg.

A körülötte is formálódó különböző konzervatív forradalmi csoportosulásokhoz közel álló művészkortársai – köztük írók, mint Hans Fallada, költők, mint Gottfried Benn és litográfusok, mint A. Paul Weber – erősen vonzódtak azokhoz az esztétikai kategóriákhoz, melyeket a korban „heroikus realizmusnak” és „új tárgyiasságnak” hívtak.

Mindez egy sötét tónusú, ugyanakkor aktivista világlátást jelentett, és benne volt a weimari levegőben,

gondoljunk csak az expresszionista filmre vagy az északi Bauhausra, de visszamehetünk akár a titáni jellegű wagneri operákig vagy a franciás impresszionizmust ellensúlyozó Arnold Böcklin mitologikus festészetéig.

Ez az a kor, amikor 1918–22-ben megjelenik A Nyugat alkonyának két kötete, meghirdetik a Ruhr-felkelést, Fritz Lang megrendezi 1924-ben A Nibelungok két részét, majd három évvel később a Metropolist, napvilágot lát Heideggertől a Lét és idő, politikai jelszóvá válik a „porosz szocializmus” és Schleswig-Holsteinből a német parasztháborúkat idéző agrármozgalom indul.

A Versailles-i békediktátum és a Hitleráj közötti szűk másfél évtizedben virágzó német konzervatív forradalom – mint értelmiségi közeg, veterán-, ifjúsági és parasztmozgalom, népi-nemzeti szubkultúra, valamint embrionális politikai csoportosulás – szívesen használta a fényes fekete színt, amely újságcímlapjaikon, kötetborítóikon, zászlóikon és zakóik hajtókájába tűzött zománcjelvényeiken is feltűnt, és

megtestesítette azt a komor derűt, ami az egész szellemi környezetüket áthatotta.

A témáról szóló, most megjelent keményfedeles zsebkönyv is fekete borítóval jelent meg, Szabó Lőrinc egyik verséből származó mottója pedig úgy hangzik:

„Mint fekete káprázat jött”…

Milyen kapcsolatban van itt – tehát a konzervatív forradalom gondolkodási keretei közt – az „ősrégi” és az „örök”? Hogyan érzékeli, akár meg is cserélhetnénk egymással ezt a két fogalmat?

A weimari időszak német konzervatív forradalmának – melynek szűkre szabott tizenöt évében az általános európai konzervatív forradalmiság a legjobban megvalósult – számos fontos gondolkodója akadt, azt is mondhatnánk, hogy

olyan politikai jelenség volt ez, amelynek nem pártvezére volt, hanem ideológusai, hiszen nem pártként, hanem a mozgalmak mozgalmaként szerveződött.

A nagy nevek között meg kell említeni Hans Freyert, Martin Heideggert, Ludwig Klagest, Carl Schmittet, Oswald Spenglert, Werner Sombartot és Leopold Zieglert, a lapszerkesztők között a részben magyar Hans Zehrert és a nemzetibalos Ernst Niekischt, de kezdetben Thomas Mann is benne volt, mások pedig, mint például a szociológus Arnold Gehlen vagy a geopolitikus Karl Haushofer, társutasnak tekinthetők.

A mozgalom nagy elméletalkotója Arthur Moeller van den Bruck, majd 1926-os öngyilkossága után Edgar Julius Jung volt, akit a „hosszú kések éjszakáján” gyilkoltak meg. Előbbi úgy foglalta össze a krédót, hogy „olyan körülményeket kell teremteni, amik megőrzésre méltóak”, utóbbi pedig azt írta, hogy

„konzervatív forradalomnak nevezem azt a folyamatot, melynek során újraaktiváljuk azokat az elemi törvényeket és értékeket, amelyek nélkül az ember képtelen az igazi rendet felépíteni”.

Ez nem aktuálpolitikai praxist jelent, hanem annak távlatos, metapolitikai megalapozását.

Hogyan küszöböli ki a konzervatív forradalom „a megvalósulás problémáját”? Vagy másképpen fogalmazva: hogyan iktatja ki önmagából az „utópisztikus epekedéssel” kapcsolatos elemet? Mikor, milyen körülmények között teljesedhet be a konzervatív forradalom?

Oda kell visszatérni, ahol az előbb abbahagytam: a konzervatív forradalom világlátás, magatartás, legföljebb világnézet vagy ideológia, de nem napi politikai cselekvés. Pártprogramszerű nyilatkozat persze időnként született, ami német kontextusban a Versailles–Weimar-tengely elutasítását jelentette, revízióval és határozott államvezetéssel, de maga a megvalósulás – a nácik hatalomra kerülése miatt – nem tudott kibontakozni.

Ha magyar eszmetörténeti kapcsolódást keresünk, akkor Németh László 1932 és 1937 közötti Tanú-korszakát kell szemügyre vennünk,

amint a kötet második fejezete teszi is. Ennek végén áll egy idézet, ami kicsivel később, 1942-ben keletkezett, és így szól: „Hagyomány és forradalom nem ellenségek, hanem egy olló két szára.” Egyszerűbben és ugyanakkor összetettebben nem lehetne megfogalmazni, miről is van itt szó.

Jelenleg mely országokban – illetve leginkább mely életterületeken – látja kibontakozni a konzervatív forradalmat, akár részelemek szintjén?

A Meidzsi-reform tipikusan konzervatív forradalom volt, amely modern körülmények között restaurálta az ősi japán értékeket.

A jobboldali korszellemet, amely a választási eredményekben szokott megnyilvánulni, a vallási újjáéledéseket, mondjuk a keresztény ébredési hullámokat, aztán a tradicionalista fordulatokat, amik a házasodási és gyermekvállalási kedv növekedésében érhetők tetten,

rendre konzervatív forradalomnak szokta nevezni a sajtó,

amiben a zsurnalizmus hangzatos túlzásain kívül van is igazság. Emlékezzünk csak a ’80-as évek Reagan-forradalmára, a nekem annál kevésbé szimpatikus, 1979-től egészen 1990-ig tartó Thatcher-érára, Berlusconi, ifjabb Bush vagy Sarkozy győzelmeinek egykori interpretálására,

de a német-osztrák Új Jobboldal például gyakran beszél Orban-Revolutionról a mi elmúlt tizenhárom évünk kapcsán.

William S. Lind, az amerikai konzervativizmust újraalapozni kívánó katonai stratéga – ez az összefüggés is milyen jellemző – 2019-ben Retrokultúra címmel írt könyvet, amely alatt azt értette, hogy a hagyományos családra és szorgos munkára alapozott, Amerikában angolszász-protestáns erénynek tekinthető kulturális alapra kell visszaépítkezni. Az ’50-es évek idillikus reklámkultúrája – és az azt nosztalgikusan visszaidéző retróképeslapok világa – ezt is sugallja: good old days, boldog békeidők.

Ez nem egyszerűen az életforma ellenforradalma, hanem a korábban bevált hagyományos értékek forradalmi visszatérése.

Ezzel kapcsolatosan sokszor mondogatjuk mi is, hogy konzervatívnak lenni ma a legnagyobb lázadás.

A generációm politikai felfogását meghatározó, a 2002-es választási vereség után megjelent Konzervatív kiáltványban írta Lánczi András, hogy

a rendszerváltoztatás óta a reakciós erő a posztkommunizmus, amely 1994 után immár másodjára tért vissza és igyekszik restaurálni az 1989 előtti viszonyokat.

Szemet nyitogató megjegyzése szerint a konzervatív paradoxont azt okozza, hogy „ebben a történelmi helyzetben egyedül a kommunizmus vagy szocializmus tekinthető konzervatívnak, egyedül a régi rendszerhez kötődő embereknek van mit konzerválniuk”, így hát „a konzervatív jobboldal kínlódásának éppen az az egyik oka, hogy céljai elérése érdekében radikálisan kell fellépnie”. Miután ez a mentális gát leomlott, politikai és szellemi értelemben egyaránt, fáradtságos út nyílt a 2010-es választási győzelemhez.

Az első kétharmados győzelem éjszakáján Orbán Viktor egyenesen azt mondta, hogy „Magyarországon nem egyszerűen arról van szó, hogy lezajlott a hatodik szabad választás, hanem forradalom történt a szavazófülkékben”,

ami pedig utána történt, alkotmányozással, munka- és családközpontúsággal, nemzeti szuverenizmussal, azt Lánczi akkoriban „visszaállító forradalomnak” is nevezte. Ezért is adtam a rendszerváltoztatástól máig eltelt három évtized jobboldali fölépülési folyamatát bemutató harmadik fejezet címéül a Konzervatív állítmányt.

Merre kellene tovább építkezni ezen a vonalon? Milyen elméleti és gyakorlati mozgásokra volna szükség itt és most?

A konzervatív forradalom építi magát: jönnek és lesznek új generációk, ifjúkonzervatív nemzedékek, a Kommentár nyári lapszámában például tízen mutatkoztak be, 22 és 33 közöttiek, akik mind valamiképpen a megújulás forradalmát keresik. Kellő erőt és ihletet ad, hogy a 20. században egy sor neves, ma is népszerű alkotó került a konzervatív forradalom esztétikai, sőt politikai gyanújába,

közéjük tartozik többek között Emil Cioran, Salvador Dalí, C. S. Lewis, Wyndam Lewis, Jukio Misima, Ezra Pound vagy Tolkien.

Mindez arra mozdít, hogy a hatalom szelleme helyett a szellem hatalmát firtassuk, persze annak fenntartása mellett, hogy a kettő nagyon is összefügg egymással. A ’20-as és ’30-as évek egyik legkülönlegesebb gondolkodója, Jünger barátja, a román zsidó Valeriu Marcu – talán nem véletlenül a Machiavelliről szóló könyvében – írja, hogy „a hatalom szellem nélkül csak holt súly”, ám „mindaz, ami valóban szellem, ezer úton és kerülőúton hatalommá válik, a szellem megejti a hatalmat”.

Ez a militáns idealizmus igen jellemző volt az 1890 és 1939 között számítható európai konzervatív forradalomra,

amely voltaképpen – s ez talán kiderül a kötet nemzetközi eszmetörténeti alfejezetéből is – különböző absztrakciós szinteken egész Európában, sőt az Egyesült Államokban, az orosz emigrációban, de a revizionista cionisták között is hatott. Nem valami ezoterikus gondolatiskolára kell gondolni, hiszen, időben-térben tágabban húzva meg a határokat, ősapja a francia szindikalista Georges Sorel volt, inspirálta az olasz futurizmust, befolyása alá vonta Stefan George misztikus és T. S. Eliot modernista költészetét, sőt a magyar ókortudományt megalapító Kerényi Károly Sziget-körének munkamódszerében is nyomára bukkanhatunk, arról nem is beszélve, hogy rokonmozgalmának tekinthető az 1935 és 1944 között többtízezres tömeget megmozgató magyar hivatásrendiség, az olyan tipikusan forradalmi-konzervatív jelszavaival, mint az újrendiség, a nemzeti szolidarizmus, az új nacionalizmus és a szociális népállam.

A legtöbb eszmetörténeti adósság – és érdekesség – egyébként is a német konzervatív forradalom Horthy-kori recepciójával kapcsolatban adódik, kezdve a George-hatás feltérképezésével, Hamvas megérintettségével,

folytatva a népi mozgalom konzervatív szocializmusával vagy szocialista konzervativizmusával, egészen odáig, hogy az összeurópai konzervatív forradalmat szervező Rohan herceg apósa Apponyi Albert volt, a magyarországi Német Intézetet pedig nem más, mint Hans Freyer vezette.

Hogy ezek nem afféle történeti kis színesek és bennfenteseknek való csemegék, azt bizonyítja, ha megnézzük, hogy Spengler vagy a világháborús szolgálata miatt magyarul is tudó osztrák Othmar Spann mekkora hatást gyakorolt a két világháború közötti magyar gondolkodásra.

A mű a Kommentár Könyvek második részeként jelent meg. Milyen kötetekkel tervezi még bővíteni a sorozatot?

A Kommentár folyóirat 2018 tavaszi megújulása óta, amikor a lap – valóban forradalmi konzervatív gesztussal – visszatért 2006-os alapíttatásának gyökereihez, az elmúlt fél évtizedben túllépett körein, ezt bizonyítják az előfizetési adatok, a teltházas lapszámbemutatók és az M5-ön futó Kommentár Klub nézettségi adatai. Ennek jegyében fogant meg az ötlet, hogy

a 2018 és 2022 közti öt évfolyam anyagára alapozva egy kollektív alkotás szülessen, amely kiáltványjelleggel sorakoztatja fel az identitásunkat megfogalmazó szövegeket – ez lett a tavalyi év végén megjelent Tihanyi jobboldal.

Az akkor elkezdett munkát bővíti sorozattá a most megjelent Konzervatív forradalom, amely részemről szintén nem a semmiből keletkezett, hiszen egyrészt alapoz a Kommentárban megjelent írásaimra, a még 2009-ben megjelent Németh László-könyvem, A hagyomány forradalma megállapításaira, sőt, a témában legkorábban keletkezett jegyzeteim még az egyetem alatt, vagyis nem kevesebb mint húsz éve születtek.

Sokan talán önkényesnek vagy elfogultnak fogják tartani a kötetet, amit nem bánok vagy tagadok, hiszen ehhez a tradícióhoz érzem a leginkább közel magam, s nem, mondjuk, a liberálkonzervativizmushoz vagy az ellenforradalmi hagyományhoz.

A továbbiakban biztosan szeretnénk metapolitikával, keresztény szabadsággal, ökológiai konzervativizmussal foglalkozó köteteket kiadni, de jó lenne egy kifejezetten magyar konzervatív szöveggyűjtemény is.

(Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád)