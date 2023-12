Cégtemetős családi bizniszben lehet érintett az Amnesty Magyarország igazgatója

Számlagyár üzemeltetésével gyanúsítják, csalásért nem jogerősen pedig már elítélték Vig Mórt, az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvérét. A Magyar Nemzet információi szerint Vig Mórhoz egy cégtemetőként is működő szolgáltató is kötődik: a Büro Cégkezelő Kft. nevű vállalkozás Vig Mór bizalmasáé, emellett a kft. egy olyan ingatlanban tevékenykedik, amely a Vig család cégéé. A családi vállalkozásban pedig tulajdonos a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, a magyar Amnesty igazgatója, Vig Dávid is.

A Mandiner megtudta, hogy Vig Mór a vád szerint korábban egy nem létező érmegyűjtőre hivatkozva – egy afrikai céget is felhasználva – károsított meg számtalan sértettet, összesen hetvenmillió forinttal. A sok száz milliós számlagyár irányításával is meggyanúsított ex-ügyvéd ráadásul a csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el.