Amióta Orbán Viktor van, jó irányba megy a hon szekere – Szikora Róbert a Mandinernek

Mikor talált rá Istenre?

Életem legnagyobb élménye volt, amikor

huszonéves koromban egy pillanatra láttam magam előtt, hogy milyen lesz az örökkévalóságban. Hihetetlen boldogságot és nyugalmat éreztem

és azóta is hiszem, hogy elkövetkezik. Az ötvenes években, a kommunizmus idején sok szülő döntött úgy, hogy mintegy mentsvárként hittanra íratja be a gyermekét. Velem is így történt. Gyerekként persze még más volt a kapcsolatom Istennel, később tinédzserként kicsit elhomályosította a zene, de aztán eljött a pont, amikor ráébredtem, hogy Isten minden nap ott van az életemben.

Szikora Róbert az R-GO frontembereként egy 1983-as felvételen.

Fotó: Fortepan

Sok szempontból nem egy tipikus rocksztár. Például abban sem, hogy folyamatosan Isten igéjét hirdeti és 1975 óta él házasságban a feleségével, Zsuzsával, ami a válási statisztikákat nézve szintén szokatlan…

Zsuzsával Isten által vagyok összekötve, csak rá kellett találnom.

Hogyan ismerkedtek meg?

A szomszédos utcában lakott és abba az iskolába járt Rákospalotán, ahová én. Egyszer láttam azt utcán sétálni. Mindenkinél fényesebb volt a haja. Aztán láttam beszélgetni egy barátnőjével az iskola udvarán. Olyan gyönyörű fekete szeme volt, amilyet én még nem láttam korábban. Egy nap aztán az utcán fociztunk, arra jött és megállt nézni a meccset. Nem volt kapusunk, megkérdeztem, hogy beáll e? Beállt. Majd nem sokkal később nekiütköztem egy helyzetnél. És mintha az áram ütött volna meg. Soha nem felejtem az érintését, az illatát. Később zenészként sok lány akart engem, de nekem ott volt és ott van ő, akit ugyanúgy szeretek, mint amikor először megpillantottam.

Gyermekük nem született, azt a lehetőséget pedig elutasították, hogy mesterséges megtermékenyítést vegyenek igénybe.

Mert a gyermek is Isten ajándéka.

A jó Isten ad lelket, személyiséget, ő a teremtője nem csak a láthatónak, hanem a láthatatlannak is. Ebbe ember nem avatkozhat bele szerintem.

Mit jelent az életében a karácsony?

Egy nagy ajándék. Isten annyira szerette az embert, hogy elküldte közénk a fiát. És nem azért, hogy elítéljen bennünket, hanem, hogy általa üdvösséget nyerjünk. És bár itt a Földön Jézust kigúnyolták, megfeszítették, nem ütött vissza. Mert a szeretet nem tud visszaütni.

Mennyire aggasztja az, ami a világban zajlik mostanában?

Elmúlik. A háborúk is. Ez még nem a vég, nem az apokalipszis. A mai világpolitikai helyzetet nézve persze sokszor eszembe jut, nagy szerencse, hogy Orbán Viktornak hívják a magyar miniszterelnököt. Amióta Orbán Viktor van, jó irányba megy a hon szekere. És bár sokan azt akarják bemesélni, hogy a magyar ember nem tudja, mit csinál, de rossz hírem van számukra. A magyar ember nem bolond, ezért van kétharmad ennyi ideje. Ezerszer jobb itt élni, mint Németországban, Hollandiában vagy Angliában. Nem véletlen, hogy akinek ott egy kis esze van és megteheti, Magyarországra jön lakni…