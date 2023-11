Választási csalás, korrupció, behódolás a külföldi érdekeknek... – itt a lista, mitől védené meg hazánkat a szuverenitásvédelmi törvénycsomag

Napi szinten éri támadás a szuverenitást, ez ellen védekezni kell – jelentette ki Tuzson Bence igazságügyi miniszter az Országgyűlés keddi ülésén, a szuverenitásvédelmi törvénycsomagról folytatott vitában.

A tárcavezető expozéjában kiemelte: szuverenitásunk megőrzése talán az egyik legfontosabb feladattá vált Magyarországon, és a kormány által kezdeményezett, most tárgyalt alaptörvény-módosítás, valamint a törvénymódosítás sorsfordító jelentőségű, hiszen „a legutóbbi választásokat követően már bebizonyosodott, hogy bizonyos nemzetközi erők arra törekszenek, hogy beavatkozzanak a magyar választások eredményébe”, és ezzel befolyást szerezzenek Magyarországon.

Tuzson Bence hangsúlyozta: nagyon erős az a törekvés, hogy a magyarok kezéből kivegyék az önrendelkezés jogát, és Európa egy olyan birodalommá váljon, ahol a nemzetállamok helyébe egy Európai Egyesült Államok lép. Ezt nem hagyhatjuk, hiszen ez hosszú távon óriási károkat okozhat Magyarországnak – mondta a miniszter.

Mint kifejtette: „alkotmányos önazonosságunknak a megőrzése kiemelt feladat” és komoly próbatétel is.

Évek óta történnek kísérletek arra, hogy ezt az önazonosságot megsemmisítsék, átalakítsák és külföldiek befolyást szerezzenek Magyarországon, külföldi személyek és szervezetek szeretnék az akaratukat érvényesíteni – közölte.

Úgy vélte, „hazánknak, minden országgyűlési képviselőnek és mindenkinek ez ellen a leghatározottabban fel kell lépni”.

A legutóbbi országgyűlési választások komoly példát mutattak arra, hogy miként érkeznek külföldről pénzek, hogyan próbálják a választások eredményét befolyásolni, és ezt már nemzetbiztonsági vizsgálatok is alátámasztják. Aggodalomra adhat okot ez a folyamat, de a kormány kitart Magyarország önazonosságának megőrzése mellett – tette hozzá.

Tuzson szerint figyelemmel kell lenni a magyar emberek véleményére is, ezért indított a kormány nemzeti konzultációt. Hamarosan megismerhető lesz a magyar emberek véleménye minden olyan kérdésben, amely Magyarország szuverenitása szempontjából kiemelten fontos – fogalmazott. A tárcavezető kijelentette:

Magyarország a magyar embereké, a választásoknak a magyar emberek akaratát kell leképezniük.

Kitért rá: másfajta támadások is érik Magyarországot, mert a világ konfliktusokkal telivé vált, jelentősen megváltozott a biztonsági környezet, erre a kormánynak, az Országgyűlésnek reagálnia kell, ezért a honvédséggel kapcsolatban is újításokat vezetnek be.

Közölte: a digitalizációról is szól az alaptörvény-módosítás, az elmúlt időszak változásai miatt meg kell erősíteni a digitalizációt, ezzel a magyarok élete könnyebbé válhat. A javaslat tehát meghatározza a magyar szuverenitás védelmének új elemeit, lehetőséget ad egy új hivatal létrehozására, valamint megerősíti a magyar emberek biztonságát. A cél az, hogy Magyarország szabad ország maradhasson, amely képes reagálni a digitális kor kihívásaira is – összegzett.

***

Nyitókép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter expozét tart a szuverenitásvédelmi törvénycsomagról folytatott vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. november 28-án.

MTI/Máthé Zoltán