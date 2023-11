A mai naptól Szijjártó Péter az Európai Unió leghosszabb ideje hivatalban lévő külügyminisztere – közölte a Fidesz a hivatalos Facebook-oldalán.

A mai naptól Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter már nem tölti be tisztségét, ezzel Szijjártó Péter messze a legrégebb óta hivatalban lévő külügyminiszter az Európai Unióban. Azt is közölték, hogy Szijjártó Péter emellett több mint 9 éves külügyminiszteri pályájával világszinten is a 10. leghosszabb ideje hivatalban lévő külügyminiszter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala