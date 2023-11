Pressman sérti az ember önérzetét – Schiffer András a Mandinernek

Számos következménye van az Izraelt érő terror­támadásnak, az egyik, hogy több nyugati nagyvárosban a Hamasz mellett álltak ki tüntetők. Aggasztó?

Először is: az, hogy a nagyvárosokban tüntetéseken is megjelenik a radikális iszlám, a brüsszeli rendőrség eszköztelen a terrorcselekményekkel szemben, muzulmán fundamentalisták pedig az utcán nem pusztán Izrael, hanem az őket befogadó ország kultúrája ellen is demonstrálnak, elég brutális bizonyítéka annak, hogy Nyugat-Európa integrációs kapacitásai kimerültek. Egy bestiális terrorcselekményt, gyilkosságsorozatot és emberrablást dicsőíteni a lehető legalávalóbb dolog, amire semmiféle vallási tanításból nem lehet igazolást kiolvasni. Azok, akik a fegyvertelen lakosság ellen elkövetett bűntetteket akár csak mentegetik, tagadják az emberi minőség legfontosabb attribútumait.

De vannak, akik csak az ártatlan palesztin civilek mellett állnak ki.

Valóban. Amit az imént elmondtam, az csak a történet egyik része. Sajnos a helyzet a Közel-Keleten ennél háromnegyed évszázada sokkal bonyolultabb. Liberális demokráciákban a palesztinok melletti szolidaritási tüntetést nem lehet betiltani, ha az megtörténik, az újabb lépés a jogállam felszámolása felé a koronavírus-járvány alatti, szükségtelen és aránytalan korlátozások után. Ez még akkor is így van, ha a két szándék elválasztása egy konkrét rendezvény esetében nehéz lehet.