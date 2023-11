Mikroadományok – íme Tordai Csaba, aki Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmát is élvezte már

Régi-új szereplő belső körökben

A Magyar Nemzet szerdai összeállításában arról írt, hogy a szóban forgó ügyvéd, aki Karácsony jogi főtanácsadója is, nem új szereplő a baloldalon. Tordai Csaba Gyurcsány Ferenc egyik régi, bizalmi embere, aki otthonosan mozog a Soros-szervezetek világában.

Tordai nemcsak Karácsony egyik legközelebbi munkatársa, hanem egyúttal az egyik legrégebbi barátja is. Kapcsolatuk egészen az egyetemig nyúlik vissza, ahol mindketten részt vettek a rendszerváltáskor zajlott kerekasztal-tárgyalások történetét feldolgozó kutatási projektben. Később pedig a 2002-es választás idején is dolgoztak együtt a Medián közvélemény-kutató cégnek.

Az ügyvéd fiatalon komoly karriert futott be a baloldalon. Dolgozott Demszky Gábor, korábbi főpolgármester mellett is az ezredforduló környékén, majd 2003 és 2005 között az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, 2007. július 1-jétől 2008 februárjáig pedig a gyurcsányi Miniszterelnöki Hivatal jogi és koordinációs szakállamtitkára, 2008 februárjától a MeH államtitkára volt.

Nem tűnt el teljesen a közéletből

A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy Tordai a 2010-es kormányváltást követően is aktív maradt a közéletben. Többek között az Alaptörvényt is kritizálta. 2011-ben szerzőtársaival egy „civil” alkotmánytervezetet írt.

Ebben többek között javaslatot tettek arra, hogy az önkormányzati választáson a passzív választójogot kiterjesszék a nagykorú menekültekre, bevándorlókra és letelepedettekre

– hívták fel a figyelmet.

Majd ügyvédként is praktizált. Időről időre feltűnt a sajtóban, például a magyar állam elleni strasbourgi pereskedések kapcsán. 2011 és 2019 között pedig folyamatos volt a jelenléte a külföldről finanszírozott Átlátszó portálnál.

Nagy visszatérés

Miután a 2019-es önkormányzati választásokon a baloldal a fővárosban visszatért a hatalomba. A neve főjegyzőjelöltként is felmerüt, végül Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke, illetve Karácsony Gergely tanácsadója lett.

A Városháza tervezett eladása miatt kirobbant 2021-es botrányban az Anonymus néven megismert álarcos alak által nyilvánosságra hozott egyik hangfelvételen Bajnai Gordon korábbi üzlet- és „harcostársa”, Gansperger Gyula arról beszélt, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Tordai Csaba hatalmas befolyással bír a főváros vezetésében.