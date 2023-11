Luxus a sínpáron: adventkor Bécsbe utazhatunk a világhírű Orient Expresszel

A királyok vonatának, és a vonatok királyának is nevezik az Orient Expresszt. Az idén 140. születésnapját ünneplő luxusvonat újra Budapestre látogat és az adventi időszakban megtehető vele a Budapest és Bécs közötti 250 kilométeres szakasz.

Szalonkocsiban is utazhatunk Bécsbe

A 2014-ben alakult Continental Railway Solution (CRS) Magyarország első és máig egyetlen, személyszállítási engedéllyel is rendelkező, teljesen magánkézben lévő vasúttársasága nemrég jelentette be, hogy az adventi időszak alatt is működteti Budapest és Bécs közötti luxusjáratait.

A tájékoztatás szerint a Continental Classic Express szerelvényen négy kocsiosztály lesz, melyeken összesen háromszáz fő utazhat a legnagyobb pompában. A járat a decemberi szombatokon fog közlekedni a Déli pályaudvar-Kelenföld-Győr-Wien Hauptbahnhof-Wien Westbahnhof útvonalon. Az adventi különleges járatokon összesen 1200 utasra számítanak. A járat legnagyobb különlegessége, hogy már a Salon névre keresztelt szalonkocsi is igénybevehető lesz, ami korábban az osztrák kancellár utazásaiért felelt.

Mit kínál az Orient Expressz?

Az Orient Expressz összesen tíz útvonalat foglal magában az idei karácsonykor, melynek járatai többek között Párizst, Amszterdamot, Velencét, Firenzét és Prágát is érintik. Rendszerint az esti órákban indul a vonat, vacsora előtt történik a beszállás, majd egy négyfogásos menü várja az utasokat, akik az éjszakát különböző lakosztályokon tölthetik el. A történelmi hangulatú kétágyas kabinokban olyan különlegességek is várják az utasokat, mint a márványból készült kád.

Luxus utazás Bécsbe

Bár a legtöbben autóval utaznak az osztrák fővárosba, a Budapest-Bécs vasútvonal is rendkívül népszerű, amelnyek során az Orient Expresszel való eljutás nyugati szomszédunk legnagyobb városába egy egészen új és páratlan élményt nyújt.

A jegyárak elég borsosak, és mint azt fentebb jeleztük, összesen négy osztály van: a Pullman Tourist, a Pullman, a Pullman First és a nyolcszemélyes Presidential, azaz elnöki lakosztály. Az előbbiek jegyára 25 és 50 ezer forint között mozog,míg az elnöki lakosztály kibérlése tízezer forint híján egymillió forintba kerül.

Érdekesség: a Budapest és Bécs között közlekedő, Austrian Airlines által üzemeltetett repülőjárat (mely mindössze 45 perces - a szerk.) 86 ezer forintba kerül.

Karácsony előtt Bécsben

Az érdeklődők a karácsonyi ünnepeket megelőzően számos okból látogatják meg az osztrák fővárost. Egyfelől ott van a Graben és a Kärntner Straße környéke, ahol gyönyörű sétálóutcákon végigjárva lehet shoppingolni, másfelől az osztrákok már gőzerővel készülnek az adventi vásárokra. Az osztrák városháza és a schönbrunni kastély előtt már kint vannak a karácsonyfák és folyamatosan épülnek a standok is, a nyitás pillanatát várva.

