Kifakadt Krúbi: az ellenzék nem kínál alternatívát, csak négyévente próbál „összehokizni valami fost” (Videó)

Ezt rontotta el az ellenzék az énekes szerint

Az énekes szerint „ha belegondolunk, hogy minden egyes választáson ellenzéki pártok mekkora kompromisszumokat hoztak annak érdekében, hogy azon a választáson valamit elérjenek, ami lófaszt nem ért. Ha most visszatekintesz erre az időszakra,

ha az elejétől fogva ezek a pártok inkább konstans kiálltak volna amellett, amit éppen hittek, és nem mennek bele a Fidesz által kínált narratívába, én azt gondolom, hogy lehet, hogy előrébb lennénk”.

Mint Krúbi hozzátette: inkább azt várná „egy párttól, vagy civil kezdeményezéstől, hogy ezt csinálja, és akkor 15 év múlva lehet, hogy lesz valami. De nem látom jönni azt, hogy most a '26-os választásokon bármi történne, ami különbözik az eddigi választásoktól, de ne legyen igazam, nem tudom, nyilván nem értek hozzá”.

A dalaiban eslősroban egyértelműen kormánykritikus hangokat megütő énekes szerint azonban fenti kijelentéseinek „nincs politikai agendája”.

Mint fogalmazott: „azt akarom mondani, hogy így éreztem magam az elmúlt években, és ez tükröződött a koncertemen is és a dalaimban is. Ennek nincs politikai agendája, ez egy érzés, hogy így érzem magam és a közönség is szerintem hasonlóan érzi magát és ezen a fronton kapcsolódtunk”.

Krúbi a médiáról is határozottan vallott. Mint hozzátette:

a médián pedig azt éreztem, hogy mindent megpróbálnak úgy beállítani, mintha lenne egy agendája és mintha az az agenda vagy ellentétes lenne a miénkkel vagy a miénk mellett lenne és ez nem tetszett.”

A Telex említett inertjújának idézett részletét itt hallgathatja vissza:

***