„A magyar nem forradalmár alkat, ezért itt nem teremnek endogén kommunisták sem. Ide mindig exportálni kellett az idegen nevelésű kommunistát, aki sosem tudott, ezért nem is nagyon próbált magyarul viselkedni. Ez a magyarázat arra, hogy amíg más népeknél összefértek a nemzeti célokkal és szellemiséggel, nekünk kommunistából is a leghitványabb jutott, aki a saját országában gyűlölt mindent, ami magyar. Mert az itteniek nem a mi földünkből nőttek ki, ahogy például a román és a cseh kommunisták a román és a cseh földből. Ezért nincs fogadókészség most sem idehaza a világforradalomra.

A világforradalom a történelmi baloldali program, de Magyarországon addig tudott nagy és népszerű lenni a baloldal, amíg az emberek a stabilitást, az állandóságot kötötték hozzá, és amíg nem verte szét a fennálló társadalmi rendet. Amikor viszont 2006-ban szétverte, azóta úgy megbünteték az emberek a baloldalt, hogy a hatalom közelébe szagolni se engedik.

Mostanra egyetlen baloldali erő maradt, amelyre viszonylagos tömegigény mutatkozik: Gyurcsány agresszív, lebüdösödött, irigy, proli posztkomcsi pártja, amelyről minden negatívuma mellett el lehet mondani, hogy legalább idehaza alakult meg az erjedt MSZP romjain, és (többnyire) nem Washingtonból, New Yorkból, Langley-ből vezényelték ide. Ők a magyarok mélypontja, de legalább magyarok. A közéletben pattogó woke-világforradalmárok viszont szellemükben teljesen idegenek, nem magyarok, és nem is tudnak úgy viselkedni. Nekünk se érdemes azzal fáradnunk, hogy annak tekintjük őket. A forradalmár ugyanis tőről metszett világpolgár, nincs nemzetisége, hanem a világfalu lakója. Bizonyára nem sértődik meg, ha annak tekintjük, ami.”

***