Együtt gyúrt a kazah gazdasági miniszterrel Szijjártó Péter Bakuban

A magyar diplomácia vezetője csütörtökön több bejegyzésben is arról számolt be, hogy Bakuban tartózkodik, ahol részt vett a magyar-azeri csúcstalálkozón is.

Péntek reggel pedig arról osztott meg a fényképet, hogy ugyancsak Bakuban

az edzőteremben találkozott a kazah gazdasági miniszterrel, akivel közösen álltak fel a futópadra.

Szijjártó Péter életében fontos szerepet tölt be a sport. Kiküldetései során sem hanyagolja el a testmozgást, melyről általában Facebook-oldalán is beszámol.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala