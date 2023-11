Bosco Szent János és a kalapács alá kerülő mogyoró.

Fotó: Wikipedia/Szőnyi Antikvárium

A most árverésre kerülő mogyorónak sikerült felderíteni a hátterét. 1886. január 3-án, az akkor már idős Don Boscót fiatalok egy csoportja kereste fel, hogy a legjobbakat kívánják neki az újévre. Mivel csak egy kis zacskó mogyoró volt nála, a vendégek viszont harmincöten voltak, Don Bosco egyszer csak belenyúlt a mogyorószacskóba és „megszaporította” a tartalmát. Nem csupán a 35 vendégének adott mogyorót, hanem a hiányzó három társuknak is küldött. A csodát feljegyezték, Antal János szalézi szerzetes pap pedig később írásban igazolta a most árverésre bocsátott mogyoró eredetiségét, az igazolást pedig az ereklye új tulajdonosa is megkapja.