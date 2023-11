Bár sokan ezzel riogattak, egyetlen önkormányzat sem ment csődbe a durva rezsiárak miatt

Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy most önkormányzati fronton minden rendben, de a települések már sokkal felkészültebben vágtak neki az idei télnek, és ami nagyon lényeges, mind a gáz, mind az elektromos áram ára jelentősen mérséklődött 2022 őszéhez képest – mondta el a Mandinernek a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének az elnöke.

Schmidt Jenő azonban hozzátette, a tavalyi válságot nagyon megszenvedték az önkormányzatok, ennek a kihatásai máig érezhetőek és még sokáig meghatározza a működésüket, jóval kevesebb pénz jut a fejlesztésekre. A legtöbben ugyanis kénytelenek voltak felélni a tartalékaikat vagy annak egy részét, ezt jól jelzi, hogy korábban mintegy ezermilliárd forint volt az összes település betétállománya, ez az összeg mára a töredékére zsugorodott. Azok pedig, amelyek nem rendelkeznek önálló bevételekkel,

csak úgy tudtak a felszínen maradni, hogy a Belügyminisztériumon keresztül folyamatos kiegészítő támogatásokat kaptak,

ha kifizetetlen számlájuk akadt, s szerencsére nekik nem okozott túl nagy gondot, ha nem fizettek időben az áramszolgáltatónak, hiszen az MVM állami cég, így nem kapcsolta le azonnal az áramot vagy a fűtést.

A helyzet tehát javult, de a polgármesterek, képviselők nem dőlhetnek nyugodtan hátra. Miután a városok, falvak nem kapják olyan olcsón az energiát, mint ahogy egy bizonyos szintig a lakosság – az MVM a világpiaci árnál jóval többet számláz ki nekik és ehhez jön még a hálózati díj, így a költségeik továbbra is nagyon magasak –, így a vezetőik most is idegesen figyelik az árak alakulását, a fogyasztási mérőik számlálóit, és továbbra is takarékossági intézkedésekre kényszerülnek. Emiatt az önkormányzatok ezen a télen is számítanak állami támogatásra, Tab polgármestere arra számít, hogy

a 10 ezer fő alattiak ezt automatikusan megkapják, az ennél nagyobban az adóerő-képességük alapján jutnak pénzhez.

Van azonban néhány település – sajnos csak meglehetősen kevés –, ahol kevésbé kell aggódniuk a vezetőknek. Ezeken a helyeken ugyanis már évekkel ezelőtt rájöttek arra, hogy a megújuló energiáé a jövő, és léptek is ennek érdekében. Napkollektorokat szereltek fel az intézményeikre, hőszivattyúkat állítottak be, kihasználják a geotermikus és biomassza-energiát, így az energiakrízist jóval könnyebben vészelik át, őket most irigykedve figyelik a többiek.

Persze most már minden önkormányzatban tisztában van azzal, hogy nekik is ezekhez a módszerekhez kellene folyamodniuk,

de ehhez rengeteg pénz kellene, az pedig nincs az önkormányzatoknak – mondta el a TÖOSZ elnöke. Uniós források nem állnak rendelkezésre, s ugyan van a magyar kormánynak egy területi operatív programja, ennek vannak az épületekre vonatkozó energiahatékonysági elemei, de ezek még nem indultak el, egyetlen kapavágás sem történt. S ahhoz, hogy érezhető legyen egy település életében a megújuló energia hasznossága, élvezzék az ebből fakadó megtakarításokat, ahhoz több év, számos sikeres pályázat, valamint nem kevés saját forrás szükséges.