Tarlós István alaposan helyretette Karácsonyt

Bizarr, hogy Karácsony Gergelyék Bősz Anettre ruházták a biodóm ügyének kommunikációját – nyilatkozta Tarlós István korábbi főpolgármester a Magyar Nemzetnek. A politikus szerint Bősz Anettet szinte biztos, hogy nem tájékoztatták a projekt előtörténetének több meghatározó eleméről.

Bősz korábban úgy nyilatkozott a biodómról, hogy a városvezetés a kormány miatt nem tudja fedezni a félkész létesítmény fenntartási költségeit, hozzátette mintegy 60 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy be tudják fejezni a projektet.

Tarlós István elmondta, hogy

a biodóm soha nem volt állami projekt,

hanem az állam egy fővárosi, még pontosabban állatkerti projektet finanszírozott. A biodómot a az állatkert kezdeményezése volt, amit a Fővárosi Közgyűlés is elfogadott, és a kormány két alkalommal is pénzügyi támogatásban részesített, egyszer 25, majd később további 19 milliárd forinttal. „Soha, senki nem varrta a nyakába az állatkertnek a lebonyolítást” – fogalmazott Tarlós.

Hozzátette, a választás után a főváros ezt a projektet – a valóságnak megfelelő indokok mellőzésével – nem folytatta. Felidézte, hogy akkor az állatkertnek rendelkezésre állt még a projekt fedezetéből hatmilliárd forint, a kormány pedig felajánlotta még további hétmilliárd forintot is.

Korábban Persányi Miklós 19 milliárd forint többlet finanszírozást kért, látható tehát, mindössze hétmilliárd forintot kellett volna a fővárosnak hozzátennie, hogy az állatkert befejezze az építkezést – magyarázta a korábbi főpolgármester. Arra is emlékeztetett, hogy

a főváros kasszájában 2019 őszén több mint kétszázmilliárd forint tartalék állt rendelkezésre,

ezt a városvezetés sem tagadja. A főváros ennek ellenére nem folytatta a munkát, hanem leállította, és azóta az történt, hogy horribilis összegeket fizettek ki a biodóm fűtésére és őrzésére – hívta fel a figyelmet a politikus.

„Felmerül az is, hogyan lett a 2019-ben hiányzó húszmilliárdból mára több mint hatvanmilliárd forintos igény” – vetette fel Tarlós István. A politikus szerint több oka is lehet az eltérésnek – többek között az infláció – de az is lehetséges, hogy

egyszerűen téves a hatvanmilliárdos igény”.

„Az bizonyos, hogy az építés négyéves leállításának – ahogy a Lánchíd-felújítás másfél éves késleltetésének is – nem létezik sem szakmailag, sem logikailag alátámasztható magyarázata” – mondta el Tarlós István.