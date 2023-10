Orbán Viktor Georgia miniszterelnökével találkozott, erről tárgyaltak

Orbán Viktor miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytatott Irakli Garibasvili georgiai miniszterelnökkel szerdán Tbilisziben – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Megállapították: a politikai kapcsolatokat erősíti, hogy mindkét ország hasonló elveket vall,

fontosnak tartja a hagyományos nemzeti, keresztény értékek megőrzését és képviseletét.

Magyarország célja, hogy az utóbbi években kialakított kiváló magyar-georgiai politikai kapcsolatokat felhasználva és kiegészítve, a kereskedelem és gazdaság területén is hasonlóan eredményes együttműködést folytasson Georgiával – hangzott el a találkozón. Georgiában már most is jelentős magyar cégek vannak jelen, és a magyar befektetőket szívesen, nagy bizalommal fogadják. Az agráripari együttműködésben különösen nagy potenciál rejtőzik – állapították meg. Szóba került, hogy Magyarország évente 80 ösztöndíjat ajánl fel georgiai hallgatóknak a Stipendium Hungaricum program keretében – ismertette Havasi Bertalan.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher