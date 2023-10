„Jómagam a visszafogottabb hangot képviseltem a vasárnapi K.O. után, de őszintén megmondom, volt néhány jobboldali kolléga, akiknek a mémjein, posztjain artikulálatlan módon tudtam egy jóízűt nevetni. Persze, egy idő után tényleg megsajnáltam csóró (nem anyagi értelemben) Nagy Ervint, mert fájhattak Árpa Attila horgai, és baromi rossz érzés lehet mondjuk a családjának látni a számukra undorító poénrengeteget. Azt gondolom, hamar lecseng a dolog, hiszen egy idő után unalmas lesz, és amúgy is jönnek az újabb meccsek.

Na, de vissza a morális kérdéshez, azaz, hogy illik-e röhögni, ha a folyamatos és gyakran nagyképű kormánykritikád után feltörlik veled a padlót. Amondó vagyok, ha a Kincsem főhősét (vagy az a ló volt?) egy sötét sikátorban leütik, akkor minden együttérzésem az övé, akár politikailag, akár bármilyen más indíttatásból jár pórul. De amikor önként vállal, egy – nagyon remélem – hatalmas gázsiért való szereplést egy trashműsorban, akkor már más a gyerek fekvése. Ha már Erviné nagyon úgysem lesz más…

Ne értsen félre senki, látom a küzdelmek sportértékét nagyon is. Tiszteletreméltó dolognak tartom, hogy alapvetően amatőr emberek minimális felkészültséggel be mernek szállni a ringbe, és akár nyernek, akár veszítenek, bátorságukat felmutatva bucira veretik magukat adott esetben. Sőt, a bokszban jártas Dopeman Lacinak a posztjához azt kommenteltem oda, hogy Ervin minden bizonnyal engem is, és sokunkat ki tudna ütni. De történetesen nem velem, hanem Árpa Attilával találkozott. (Volt olyan, aki már ideiglenesen Árpára cserélte a Facebookon a profilképét.) Szóval vállalta. Nemcsak a vereséget, hanem azt is, hogy bár ez az RTL Klub egyébként ügyes találmánya elsősorban szórakoztató műsorként funkcionál, de az ország fele politikai értelemben úgyis annak fog szurkolni, aki Nagy ellen megy. És teljesen mindegy, hogy a Sztárboxnak az ég világon semmi köze nincs a politikához. Hacsak annyi nem, hogy értelemszerűen ideológiai szempontból közelebb állónak érzi magához a csatorna az amúgy a meccsét megnyerő noÁrt és Nagy Ervint, mintha Pataky Attila vagy Tóth Gabi ütne össze bárkivel.”