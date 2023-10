„Izraelt alattomos, sunyi, rókalelkű terroristák támadták meg” – Szánthó Miklós a Mandinernek

Izraelre szombat hajnal óta több ezer rakétát lőttek ki, az országot a Hámász szárazföldön is támadja, Netanjahu minderre reagálva közölte, hogy országa háborúban áll – közben az Alapjogokért Központ az előzetesen beharangozottak szerint „pro-Izrael konferenciát” szervez Budapesten. Lemondják az eseményt?

Megtartjuk a konferenciát, de nem ez az elsődleges fontosságú kérdés.

Izraelt alattomos, sunyi, rókalelkű terroristák támadták meg.

Nem először persze, de ahogy korábban, úgy Izrael most is meg fogja tudni védeni magát – és mi velük vagyunk szavakkal, imákkal és tettekkel is. Utóbbi jele maga a konferencia is, melyet már hetek óta szervezünk, és most annak – a tervezettekkel persze ellentétben – sajnos a kialakult, már-már háborús helyzet fog adni különös jelentőséget. Egyértelmű üzenetet szeretnénk küldeni:

Magyarország, a magyar jobboldal Izrael legszorosabb – talán egyetlen – szövetségese Európában.

Szánthó Miklós: A 21. századi új antiszemitizmus párhuzamosan ütötte fel a fejét az Egyesült Államok baloldalán és Európa nyugati felén

Sokak számára furcsának tűnhet ez a nagy „lelkesedés”, amikor a hasonlóképpen megtámadott Ukrajnával kapcsolatban – a nemzetközi sajtó vádjai alapján – már sokkal visszafogottabb a magyar álláspont.

Amikor katonák és ártatlan civilek halnak meg, kevésbé látom célszerűnek és erkölcsösnek a méricskélést, egyik vagy másik háború-e a brutálisabb, ez vagy az érdemel-e több figyelmet. De valóban van különbség magyar oldalról, hiszen Ukrajnának sok tízmilliárd forintos támogatást, humanitárius segélyt nyújtott Magyarország, több mint egymillió ukrajnai ukrán és magyar menekültnek nyújtott legalább átmeneti védelmet. Ugyanerről Izrael irányába nem beszélhetünk, ez tény. A morális alapállás viszont világos: minden államnak joga van a területi szuverenitáshoz ezért elítélendő minden, ellenük indított, nemzetközi jogot sértő katonai akció.