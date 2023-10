A VÁRHATÓ LENGYEL KORMÁNYVÁLTÁS AZONBAN JELENTŐS HATÁSSAL LESZ A KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓRA, ÍGY HAZÁNKRA IS.

Alapvető változásokat hoz majd. Szeretnék most néhány szempontot felvetni ezzel kapcsolatban, hiszen az általános érdeklődésen túl mindannyiunkat foglalkoztat, hogy miként alakulhat a jövőnk itt, Magyarországon az elkövetkezendő időszakban.

Számtalan elemzést olvashattunk az elmúlt napokban a lengyelországi választásokról. A hazai jobboldali sajtóra leginkább a tanácstalanság és a csalódottság jellemző a történtek kapcsán. A baloldali sajtó az északi ország visszatérését ünnepli Európába. Természetesen a lengyelek eddig is Európában voltak és ott is fognak maradni, akár Donald Tusknak, akár Mateusz Morawieckinek hívják a következő miniszterelnöküket. Nekünk azt érdemes most megvizsgálni, hogy ránk milyen hatással lesz a valószínűsíthető kormányváltás.”

