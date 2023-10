Dévényi Tibor elmesélte Gulyás Mártonnak: Orbán Viktor 1998-ban teljesítette a kis Orbán Viktor álmát (VIDEÓ)

Az adásban sor került mindezek mellett egy kis nosztalgiára is, ugyanis Gulyás Márton levetített Dévényinek egy rövid videót, amelyben a Fidesz ifjú tagjai egy focibajnokságon vesznek részt, és Dévényi Tibor interjúztatja őket. Ezt követően mesélni kezdett a Fidesszel, valamint az Orbán Viktorral kapcsolatos élményeiről. Szóba került a Három Kívánság című műsor is, amelynek kapcsán megjegyezte: „Egy Orbán nevű kisfiú miniszterelnök akart lenni. És akkor beszéltem a Viktorral, aki nagyon kedves volt” – fogalmazott. „Azt mondta: jövőhéten megyünk Helsinkibe az EU-csúcsra. Két Orbán fog menni, a gyereket is visszük” – mesélte a történtet.

Dévényi szerint Orbán Viktor 1998-ban teljesítette a kis Orbán Viktor álmát.

Elmondta, hogy egy repülőút során több mint egy órán át sikerült beszélgetnie a miniszterelnökkel. Dévényi szerint a Fidesz vezetői szerették a sportot, valamint az ifjúságot is, a gesztusaikban nem csak reklámfogásokat lehetett felfedezni, hanem belülről jövő valós érzéseket.

A beszélgetés vonatkozó része 51:40-től nézhető vissza:

***

Nyitófotó: MTI/Czeglédi Zsolt