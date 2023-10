Csattanós pofont kapott a Momentum Donáth Anna írása után, ráadásul épp a DK-s lap hasábjain

Jött is a válasz, nem is akármilyen

Az előzmények közlése után a Nyugati Fény szerzője is „támadásba” is lendült. Mint rámutatott: Donáth Anna írását a Momenum több politikusa is megosztotta Facebookon, többek között a „diplomabotrányáról elhíresült Hajnal Miklós is”.

„Amíg a kormányváltásért dolgozó ellenzékben van olyan szereplő, amely az igazság kultúrája helyett – a kormányhoz hasonlóan – a hazugságon alapuló politikai kultúrát képviseli, addig nem lehet meg a kormányváltáshoz szükséges egység. Sőt, az ilyen szereplő, bármit mond is, akadálya a kormányváltásnak” – idézte a cikk szerzője Hajnal Miklós Facebook-oldalán megosztott bejegyzését, majd jött a „pofon” is.

Hajnal Miklós bejegyzése Donáth Anna publicisztikája kapcsán. Fotó: Képkocka/Hajnal Miklós Facebook-oldala

Mint a Nyugati Fény szerzője fogalmazott: „meglehetősen ironikus, amikor éppen Hajnal Miklós vádolja hazugsággal a szövetségeseit.”

Ezzel éppen

az beszél a hitelességről, aki a saját végzettségéről sem mondott igazat a választóinak”

– vágott vissza a Gyurcsány-párt lapjának szerzője a Momentumnak, hozzátéve, hogy a lila pártnak „legközelebb lehet, hogy nem ártana a saját politikusain számonkérnie a hitelességet, mielőtt másokat támadna ugyanezzel.” „Enélkül elég nehéz elhinni, hogy a Momentum tényleg »az igazság kultúráját« képviseli” – zárta sorait a Nyugati Fény szerzője.

