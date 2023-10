„Amit október 23-án Karácsony Gergely főszónoklatával a baloldal egy része »forradalmi tüntetés« címszó alatt bemutatott, az minden volt, csak méltó megemlékezés nem. Ahogy a Gyurcsány Ferenc szűk körben előadott fenyegető hangnemű beszéde is túl van a jó ízlés határán. Nem is beszélve arról, hogy a 2006-os rendőrterror miatt a bukott miniszterelnöknek bölcsebb és tisztességesebb lenne ilyenkor hallgatnia. (De miként is lehetne tisztességes az, aki máig nem kért bocsánatot az áldozatoktól?).

Mikor október 23-án az úgynevezett civil tüntetők megtapsolják a káromkodást és verbálisan fenyegetőznek a színpadon, akkor ünneprontásról, valójában szentségtörésről beszélünk. Mikor a felszólalók részéről elfogadottá válik a dehumazinálás és a politikai ellenfelek emberi méltóságának megsértése, akkor átlépnek minden olyan határt, amiben a rendszerváltoztatás óta konszenzus élt.

Karácsony Gergely pedig részvételével legitimálja a szélsőséges szentségtörést.

Mindezek után csupán az maradt a kérdés, hogy mire képes még az a politikus, akinek a nemzeti ünnep sem szent? Meddig hajlandó elmenni az a vezető, aki kész elrontani mások méltóságteljes megemlékezését? Mit várhatunk attól, aki viselkedésével meggyalázza hőseinket?„

***

