Az amerikai konzervatívok már nem a progresszívektől tájékozódnak Magyarországról – Pogrányi Lovas Miklós a Mandinernek

Lovas Miklós, filozófia szakos bölcsész. Pogrányi Lovas Miklós néven közöl filozófiai, politika- és kultúraelméleti esszéket. Élete során volt már sajtófőnök, kommunikációs- illetve stratégiai igazgató. Jelenleg az Axióma Központ kutatója, fő kutatási területe Russell Kirk és az amerikai jobboldal. Írásai a Mandineren itt olvashatóak.

Nemrég tért vissza az Egyesült Államokból, ahol az amerikai agytrösztök világával ismerkedett. Milyenek az amerikai think tankek magyar szemmel?

Az amerikai konzervatív agytrösztök igen sokszínűek. Többségük rendkívül gyakorlatias munkát végez a közvetlen befolyásolás szándékával. A problémahorizontjuk azonban meglehetősen különböző. A Heritage Foundation erőssége a konkrét szakpolitika-előkészítés, a konzervatívok közül ők a legbefolyásosabb a piacon. Az Ethics and Public Policy Center egy vállaltan keresztény indíttatású szervezet. Életvédelmi, családvédelmi és bioetikai kérdésekkel foglalkoznak. A Witherspoon Institute az abortusz, az eutanázia, az emberi egyedmásolás, a genderideológia és a pornográfia terjedése ellen küzd. Nagyszabású házasságvédő projektet is támogat, mint a CanaVox. A katolikus karakterű az Acton Institute a skolasztikus bölcseletre támaszkodva foglalkozik gazdasági kérdésekkel. Egyik kutatási területük a szegénység enyhítése. A Russell Kirk Központ az Actonhoz hasonlóan szintén Michiganben működik, abban a villaépületben, ahol valaha Kirk is élt és alkotott. Ők egy kifejezetten filozófiai think tank, lenyűgöző politikaelméleti könyvtárral. Családias, de pörgős szellemi központ, természetesen a Kirk-archívumot is ők tartják fenn. Vezetője Jeffrey O. Nelson, az ISI volt igazgatója, aki egyszersmind a néhai Russell Kirk veje. Szabad szellemű, motiváló légkörben lehet kutatni náluk.

Hogyan látnak bennünket az amerikai konzervatívok?

Magyarország 2015-ben ismét felkerült a térképre. 1956 óta a magyar nép először mozdult meg egyszerre és adott helyes választ egy világpolitikai kihívásra. Érdemes visszagondolni az akkori viszonyokra: a kormánykoalíció és az akkori Jobbik mint legnagyobb ellenzéki párt egyaránt elkötelezettek voltak a népvándorlás feltartóztatása és a kerítés megépítése mellett. We were Trump before it was cool.

A tengeren túl is látják, hogy a magyar jobboldal azóta is elszántan küzd a gender, a woke és a hülyeség ötven árnyalata ellen.

Az amerikai konzervatívok – az értelmiség és a politikusok egyaránt – követik a Magyarországon zajló folyamatokat és alkalmanként még merítenek is belőle. Elég csak megemlíteni a floridai gyermekvédelmi törvényt.