A Nyugat magára szabadította az armageddont – Bayer Zsolt a Mandinernek

Az orosz–ukrán háború után most az Izraelből érkező drámai képsorok sokkolják a világot. Mit szól a történtekhez?

Igazából csak magamat tudom ismételni: aki elhagyja, semmibe veszi az isteni törvényeket, az elveszíti emberi mivoltát. A Hamasz és a Hezbollah pedig most elhagyta az isteni törvényeket, s minél hangosabban ordibálják istenük nevét, annál inkább veszik semmibe. Ezek az emberek szadista, vérengző vadállatokká váltak, s pontosan így is kell bánni velük.

„Akik »Allahu akbar« üvöltéssel üdvözlik a gyáva gyilkosságokat, azonnal ki kell takarítani Európából, mint a romlott, fertőző szemetet!” – írta blogjában. Nem késtek el vele?

Ami a nyugati nagyvárosok utcáin zajlik Berlintől Torontón át New Yorkig, kristálytisztán mutatja meg, mit szabadított önmagára ez a beteg, önsorsrontó, pogány hedonistává lett Nyugat. Az armageddont. A hitehagyottak, a gyökértelenek magukra szabadították az isteni törvényeket elhagyókat. Még belegondolni is iszonyat, mi lehet ennek a vége. Igaza van Szánthó Mikinek, amikor azt mondja: „Az Izrael-ellenességgel szemben vívott harc ugyanaz a harc ugyanazokkal az ellenfelekkel szemben, mint amit mi az európai értékrendünk és életmódunk védelmében folytatunk.” Nos, akik kapával vágják le a másik ember fejét, csecsemőket, ártatlan civileket gyilkolnak halomra, és akik mindezt éltetik, ennek tapsolnak, azok nem emberek. Távol kell tartani őket és ki kell takarítani Európából, mint a pestises patkányokat. Ebben nincs és nem is lehet alku.