Szlovákia ötszáz katonát vezényel a magyar határra

A Paraméter című szlovák lap szerint a kormány szerdán több olyan intézkedést is elfogadott, amely csökkentené a Magyarország felől érkező menekülthullámot. Például megszüntetnék a „Szlovákiai tartózkodási igazolás” nevű űrlap kiállítását, amelyet a cikk szerint a menekültek egyfajta tartózkodási engedélyként értékelnek, illetve

500 katonát vezényelnének a Magyarországgal közös határszakaszra.

A magyar határon nem akarnak állandó ellenőrzést bevezetni, de szúrópróbaszerűen lesznek igazoltatások – írják. „A nyár elején még hetente csak néhány száz menekült érkezett, akkor még elég volt a rendőrség kapacitása, most viszont már hetente néhány ezer ember érkezik” – indokolta a kormány döntését Ódor Lajos miniszterelnök. Ezzel szerinte rendőri kapacitás is felszabadulhat, ami felgyorsíthatja a menekültek ügyintézését is. „A menekültek nem akarnak nálunk letelepedni, tovább akarnak menni nyugati országokba” – magyarázta a szlovák kormányfő.

Nyitóképen: Ódor Lajos / MTI/EPA/Christian Bruna