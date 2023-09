Pofátlan önmarketing, ami az USA-ban zajlik – de azért lehet belőle tanulni

Magam ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek tagjai élvezettel cserélgették egymás közt az NBA-sztárok kosaras kártyáit, és büszkén viselték a kilencvenes évek elején kisiskolásként a Chicago Bulls-os baseballsapkát. Azok közé tartozom, akik emlékeznek a legendás Bad Boys Pistonsra, és a valaha élt legjobb irányítónak John Stocktont tartják. Vagyis szerettem és követtem az NBA rezdüléseit, ugyanis vitathatatlanul az egyik leglátványosabb sport-összecsapásokat itt lehetett nézni. Ráadásul Dávid Kornél személyében rövid ideig magyar kosarasnak is szurkolhattunk.

Azt azonban korábban sem értettem, hogy miért nevezik World Championnak az aktuális NBA-bajnokot. Tény, hogy a világ legjobb játékosai játszanak a ligában (ahogy az is, hogy az USA válogatottja épp nem a világ legerősebb csapata az aktuális ranglista szerint). Azonban, ahogy Lyles is rámutatott,

világbajnoknak az nevezheti magát, aki végigverte a világot.

Aki nem klubcsapatok között diadalmaskodik, hanem a világ válogatottjai ellen méreti meg magát.

Különben az egész egy jól menő amerikai marketingfogás. Sőt, a felháborodott reakciókat olvasgatva több is annál: teljesen természetes része az amerikai hitrendszernek, hogy a világ legjobb országában a világ legjobb bajnoksága zajlik, amelynek győztese – mi más is lenne, mint – a világ bajnoka. El kell ismerni, ebben a tengerentúliak rettentően jók.

Önbizalom, önmarketing, öntudatosság, e kollektív összetevőkből épült az amerikai külpolitikai doktrína,

és ez fűti az amerikai sportligák globális kultuszát is.

Igazságtalan? Természetesen. Hiszen e logika mentén a Premier League bajnoka simán lehet világbajnok, de ha Magyarországra tekintünk, a hazai vizilabda OB-győztes is annak tekinthető. Bosszantó? Kétségkívül, főleg a (sport)nagyhatalmi arroganciát megtapasztalva. Lehet belőle tanulni? Mindenképp – ha pofátlanságot nem is, de nemzeti önbizalmat egészen biztosan. És erre egy olyan országban szükség is van, ahol sokaknak fáj egy sikeres hazai rendezésű atlétikai világbajnokság például.

