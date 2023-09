Nyáry Krisztiánnak javaslom tisztelettel, hogy Kádárt hagyjuk pontosan ott, ahol van – a történelem szemétdombján

A felvezetőben azért hozzáfűzte, hogy: „Mivel őket kettejüket tartom a 20. századi magyar történelem legkártékonyabb szereplőinek, hajlamos lettem volna egyenlőségjelet tenni kettejük közé. De ez érzelmi válasz lenne, ráadásul a két korszak és benne Magyarország mozgástere sem összemérhető. Kádár például nem volt hatalomban világháborús időszakban – ezt önmagában nem lehet sem a rovására, sem a javára írni, pusztán adottság.”

Vagyis bár világosan, nyíltan nem mondja ki,

ám azt sugallja, hogy Kádár esetében enyhébb lehet az ítélet.

Ezt erősíti a hevenyészett összevetés is, amelynek a legerősebb állítása, hogy „magyar állampolgárok százezreinek deportálása, halálba küldése” csak Horthy rendszerére igaz. A kommentelők természetesen rá is ugranak a témára, igaz, olyan is akad, aki figyelmezteti Nyáryt az efféle konyhatörténelmi zanzák komolyanvehetetlenségére.

Bár egy Facebook-poszt szintjén vázolt összevetés valóban nem tekinthető szakmai vitára alkalmas álláspontnak, mégis roppant káros. Olvasata ugyanis finom Kádár-relativizálás: vagyis igen, a legkártékonyabbak egyike volt, de azért mégsem Horthy. Az efféle méricskélést sosem tartottam párbeszédképesnek, hiszen mégis mi a kártékonyság mértékegysége? E megközelítés soha véget nem érő számháborúkba tud átcsapni, rosszabb esetben megtévedt nosztalgiázásba.

Ráadásul Kádár óvatos megemelése

majdnem négy évtizednyi kommunizmust tesz zárójelbe.

A Horthy-korszak és bűnei messze mögöttünk, Kádár és rendszere viszont csupán a félmúlt, amelynek fogyó árnyéka azért még napjainkig nyúlik. A rendszerváltás tökéletlensége, a Kádár-rezsim kegyeltjeinek továbbmentett vagyona, a házmesterszemlélet még a közelmúlt társadalmi tapasztalatához tartozik. Míg a Horthy-korszak erényeiből és bűneiből tanultunk, a kádárizmusból még van mit tanulnunk és van mit jóvátennünk.

A Nyáry-féle összevetés értelmetlensége mellett egyébként hibás is. Csak emlékeztetőül:

Kádár és elvtársai fojtották vérbe szovjet segítséggel 1956-ot,

ennek családi vonatkozásairól, a meghurcoltatásról, a rendszerváltásig tartó megbélyegzésről már írtam e hasábokon. És nem az én felmenőim az egyetlenek, akiket kitelepítettek, internáltak vagy épp munkatáborba kényszerítettek. Vagyis e dicstelen listán e pontot megadhatjuk Kádárnak is.

Lehetne tovább vesézni, de a lényeg, hogy Kádárt relativizálni még viccnek is rossz. Hagyjuk inkább ott, ahol van: a történelem szemétdombján.